रोहित पवार यांनी घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट, अजितदादांच्या संशयास्पद अपघाती मृत्यूबाबत दिली सविस्तर माहिती

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी जमा केलेल्या सर्व पुराव्यांबाबत सविस्तर माहिती उद्धव ठाकरे यांना दिली तसेच याबाबत संसदेत आवाज उठवण्याचे सहकार्य करावे अशी विनंती केली.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर या भेटीचे फोटो शेअर करत ही माहिती दिली आहे. ”शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन अजितदादांच्या संशयास्पद अपघाती मृत्यूप्रकरणी जमा केलेल्या सर्व पुराव्यांसह सविस्तर माहिती त्यांना दिली आणि संसदेत या विषयावर आवाज उठवण्याकामी सहकार्य करण्याची विनंती केली. महाविकास आघाडीतील एक प्रमुख घटक पक्ष म्हणून या विषयाच्या निष्पक्ष चौकशीकामी आणि अजितदादांना न्याय मिळावा यासाठी पूर्ण ताकदीने सोबत असल्याचा विश्वास त्यांनी दिला. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजितदादांनी उद्धव ठाकरे साहेबांसोबत केलेल्या कामालाही उजाळा देण्यात आला”, असे रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थान-इंग्लंड सेमीफायनलसाठी वाहतूक पोलिसांची नियमावली जारी; ‘या’ मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला

Us Israel Iran War – बहरीनमध्ये 100 हून अधिक हिंदुस्थानी नागरिक अडकले, कुटुंबाकडून मदतीचे आवाहन

प्रसिद्ध अभिनेत्री राजश्री देशपांडेला ब्रेस्ट कॅन्सर, फोटो शेअर करत दिली अपडेट

Mumbai News – बस, टॅक्सी, स्कूल बस, रिक्षाचा बेमुदत संप; विद्यार्थ्यांसह चाकरमान्यांना फटका

T20 WC 2026 – वाटचाल नाही, अंतिम निकाल महत्वाचा; मॉर्न मॉर्कलने फुंकले विजयाचे रणशिंग

Iran Israel War – ऑईल व्हेसलरवर ड्रोन हल्ला, मुंबईच्या दीक्षित सोळंकीसह तीन हिंदुस्थानींचा मृत्यू

Tamilnadu Election 2026 – डीएमके आणि काँग्रेसमधील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला! लवकरच अधिकृत घोषणा

Bihar Politics बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे? नितीश कुमार राजीनामा देण्याची शक्यता

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटच्या आधारे घटस्फोट देता येणार नाही; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा