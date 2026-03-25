सुनील तटकरे व प्रफुल्ल पटेल यांना संपूर्ण पक्षाचा ताबा घ्यायचा होता, रोहित पवार यांचा मोठा आरोप

प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांना अजित दादा यांच्या पक्षाचा संपूर्णपणे ताबा घ्यायचा होता, असा मोठा आरोप ऱाष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार व अजित पवार यांचे पुतणे रोहित पवार यांनी केला आहे. रोहित पवार यांनी विधानभवनाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना हा iगंभीर आरोप केला आहे.
”प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना पक्षाचा ताबा घ्यायचा होता. अजित दादा हयातीत असताना जे फालतू खर्च होते ते करता येत नव्हते. काही गोष्टी पार्टीत चुकीच्या पद्धतीने होत होत्या. काही लोकांचे कर्तुत्व नसताना त्यांना मोठी मोठी पदं दिली जात होती. दादा कार्यकर्त्यांचं ऐकत होते पण यांचं ऐकत नव्हते. या लोकांना अख्खी पार्टी आपल्या कंट्रोलमध्ये यावी असं वाटत होतं”, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.