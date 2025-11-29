भ्रष्टाचार हीच भक्ती आणि सत्ता हीच श्रद्धा असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तपोवनाचं महत्त्व काय कळणार? रोहित पवारांची टीका

भ्रष्टाचार हीच भक्ती आणि सत्ता हीच श्रद्धा असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तपोवनाचं महत्व काय कळणार? अशा शब्दांत शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधऱ्यांवर घणघात केला आहे. नाशिकमध्ये होणाऱ्या कंभुमेळ्यानिमित्त महापालिकेने साधूग्राम साकारण्यासाठी तपोवनातील सतराशेहून अधिक वृक्षांवर हातोडा घालण्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे. यामुळे नाशिककर आणि पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. सर्व स्तरातून या निर्णयाचा निषेद केला जात आहे.

रोहित पवारांनी या प्रकरणावरून टीका केली आहे. तसेच श्रद्धेचा बाजार मांडून विकासाच्या नावाखाली शहर भकास करू पाहणाऱ्यांचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. रोहित पवार म्हणाले की, “भ्रष्टाचार हीच भक्ती आणि सत्ता हीच श्रद्धा असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तपोवनाचं महत्व काय कळणार? सत्ताधाऱ्यांना विशेषतः नाशिकच्या कारभाऱ्यांना केवळ आणि केवळ प्रॉफिटची भाषा कळते. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली जमीन मोकळी करायची आणि कुंभमेळा संपताच एखाद्या संस्थेच्या नावाने जमीन लीजवर घेऊन लाटायची हाच सत्ताधाऱ्यांचा खरा डाव असून तपोवनाची जमीन लाटण्यासाठीच एवढा अट्टहास सुरू आहे,” असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

ते पुढे म्हणाले आहेत की, “गुंडाचा वापर करून एखादं दुसरी नगरपालिका बिनविरोध केली म्हणजे प्रॉफिट कमवण्यासाठी त्याच पद्धतीने तपोवन खाली करता येईल हा कोणाचा समज असेल तर हा तथाकथित संकटमोचकांचा गोड गैरसमज आहे. असो, हा व्हिडीओ पाहून श्रद्धेचा बाजार मांडून विकासाच्या नावाखाली शहर भकास करू पाहणाऱ्यांचे डोळे उघडतील.” अशी अपेक्षा रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.

