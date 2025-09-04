2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये रोहित-विराट खेळू शकतात – आकाश चोप्रा

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी संघात होत असलेल्या नवनव्या बदलांमुळे विराट कोहली व रोहित शर्मा यांना एकदिवसीय संघात स्थान मिळण्याबाबतही आतापासून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यामुळे 2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये ते खेळतील का, असा सर्वांनाच प्रश्न पडला असताना माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्राने दोघेही 2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळू शकतात, असा अंदाज वर्तवताना या दोघांकडे अजूनही काwशल्य तसेच फिटनेस असल्याचे मत मांडलेय.  आगामी वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिकेत होणार असल्याने तेथे हिंदुस्थानी संघाला अनुभव आणि काwशल्याची मोठी गरज भासेल. त्यामुळे तेथे दोघेही संघात असतील, पण ती वेळ अजून दूर आहे, पण त्यांच्याकडे संधी निश्चितच असल्याचे चोप्राने स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दक्षिण कोरियाने हिंदुस्थानला झुंजवले, थरारक संघर्षानंतर हिंदुस्थानने 2-2 बरोबरी साधली

फिटनेस चाचणीत विराटला विशेष सूट, विराटची चाचणी लंडनमध्ये झाल्याने बीसीसीआयवर टीका

आनंदाचा क्षण काही क्षणातच दुःखात बदलला! चेंगराचेंगरीवर अखेर तीन महिन्यांनी विराटने सोडले मौन

विमानतळावरून हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

अभ्युदय नगर पुनर्विकासासाठी तीन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा

मानकुंवर देशमुख प्रभारी मुख्य सरकारी वकील

20 हजारांची लाच घेताना शिधावाटप निरीक्षक ट्रप

बेकायदा दारू विक्रेत्याच्या अंत्यसंस्कारालाही जाऊ नका, गडचिरोलीतील मन्नेराजाराम गावाचा ठराव

गैरसमजुतीतून बलात्काराची तक्रार; 51 दिवसांनंतर तुरुंगातून सुटका, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय