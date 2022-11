पराभवानंतर रोहित शर्मा रडला, रडतानाचे फोटो व्हायरल

टी20 विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात हिंदुस्थानी क्रिकेट संघाचा अत्यंत लाजिरवाणा पराभव झाला. हिंदुस्थानी संघाने दिलेलं आव्हान इंग्लंडच्या फलंदाजांनी एकही विकेट न मागवता सहजपणे पूर्ण केलं. फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तीनही क्षेत्रात रोहित सेनेने अत्यंत सुमार कामगिरी केली.

…आणि आपले रेतीचे किल्ले उद्ध्वस्त झाले!

इंग्लंडने नाणेफेक जिंकत पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या महत्त्वाच्या सामन्यातही रोहित शर्मा सपशेल फेल ठरला. हिंदुस्थानी संघाने 20 षटकांत 6 गडी गमावत 168 धावा केल्या होत्या.

कोहलीची विराट कामगिरी! टी-20 क्रिकेटमध्ये चार हजार धावा करणारा पहिला फलंदाज

इंग्लंडचा कर्णधार जोस बटलर आणि सलामीवीर अलेक्स हेल्स या दोघांनी हे आव्हान फक्त 16 षटकांत पूर्ण केलं. विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना 13 नोव्हेंबरला इंग्लंड आणि पाकिस्तान या दोन संघात होणार आहे.

