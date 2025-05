रोहित शर्मानं ‘वजन’ वापरलं अन् चक्र फिरली; BCCI नं यू टर्न घेत महिन्याभरापूर्वी हटवलेल्या कोचला परत बोलावलं

इंडियन प्रीमियर लीगचा 18 वा हंगाम संपल्यानंतर हिंदुस्थानचा संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात दोन्ही उभय संघांमध्ये पाच कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. या मालिकेपूर्वी मोठ्या घडामोडी घडल्या. आधी रोहित शर्मा आणि नंतर विराट कोहली याने कसोटीतून निवृत्ती घेतली. अर्थात रोहितने कसोटीतून निवृत्ती घेतली असली तरी आजही त्याच्या शब्दाला बीसीसीआयमध्ये मान असल्याचे समोर आले आहे. कारण रोहितच्याच विनंतीवरून महिन्याभरापूर्वी नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलेल्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाची बीसीसीआयकडून पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘एनडीटीव्ही‘ने बीसीसीआयमधील सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबत वृत्त दिले आहे.

बीसीसीआयने टी. दिलीप यांची टीम इंडियाच्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदी पुन्हा नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे बॉर्डर-गावस्कर कसोटी मालिकेतील खराब कामगिरीनंतर बीसीसीआयने टी. दिलीप यांना नाराळ दिला होता. तेव्हापासून बीसीसीआय नवीन क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाच्या शोधात होते. परंतु बीसीसीआयला पर्यायी प्रशिक्षक सापडला नाही. त्यामुळे टी. दिलीप यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना एक वर्षासाठी करारबद्ध करण्यात आले आहे. अर्थात टी. दिलीप यांच्या पुर्ननियुक्तीमागे रोहित शर्माचा हात आहे.

Rohit Sharma has convinced both the BCCI and Gautam Gambhir to retain T Dilip as fielding coach. (Cricbuzz). pic.twitter.com/uH1kyPOxlm

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 28, 2025