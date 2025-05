Rohit Sharma Stand – शरद पवारांसोबत माझं नाव दिसतंय…; रोहित शर्माने व्यक्त केल्या भावना

टीम इंडियाचा यशस्वी कर्णधार आणि मुंबईचा राजा म्हणून रोहित शर्माने आपल्या नावाचा जगभरात डंका वाजवला आहे. रोहित शर्माच्या या अविश्वसनीय, अतुलनीय आणि विस्फोटक कारकिर्दीचा गौरव सोहळा मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला. याप्रसंगी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) माध्यमातून वानखेडे स्टेडिमयवर रोहित शर्मा स्टँडचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी रोहित शर्माने आई-वडील आणि पत्नी रितीकाला मंचावर बोलवलं. तसेच आपल्या भावना व्यक्त करत सर्वांचे आभार मानले.

“आजचा दिवस माझ्यासाठी खास आहे. मी कधी स्वप्नातही याचा विचार केला नव्हता. मोठं होतं असताना, मुंबईकडून आणि देशाकडून खेळण्याच माझं स्वप्न होतं. ते माझं स्वप्न मी पूर्ण केलं. परंतु, या ऐतिहासिक स्टेडियमवर माझ्या नावाचा स्टँड असेल याची मी कल्पनाही केली नव्हती. क्रिकेटमधील अनेक दिग्गजांसोबत आणि जगातील ग्रेट नेत्यांपैकी एक असलेल्या शरद पवारांसोबत माझं नाव दिसत असल्याने मला खूप चांगल वाटतं आहे. मी शब्दात माझ्या भावना व्यक्त करू शकत नाही. आजच्या सोहळ्यात माझं संपूर्ण कुटुंब उपस्थित आहे. माझ्या या यशामध्ये त्यांचा खूप मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळेच मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. त्यांच्यामुळेच मी आज तुमच्यासमोर इथे उभा आहे. मी दोन फॉरमॅटमधून निवृत्त झालो आहे. पण मी अजूनही एका फॉरमॅटमध्ये खेळत आहे.” असं म्हणत रोहित शर्माने शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसह सर्वांचे आभार मानले.

#WATCH | Mumbai | At the inauguration ceremony of a stand in Wankhede to be named after him, Indian ODI men’s cricket team captain Rohit Sharma says, “What is going to happen today, I have never dreamed of. As a kid growing up, I wanted to play for Mumbai, for India. No one… pic.twitter.com/BH2VCjmxFi

— ANI (@ANI) May 16, 2025