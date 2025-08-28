कोणी निवृत्त व्हावे, असे मी म्हटले नव्हते; 75व्या वर्षी निवृत्तीवरून मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

सामना ऑनलाईन
|

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वयाच्या 75व्या वर्षी निवृत्तीवरून मोठे विधान केले आहे. “वयाच्या 75व्या वर्षी निवृत होण्याची आवश्यकता नाही. मी निवृत्त होणार नाही आणि कोणालाही निवृत्त होण्यास सांगणार नाही. आपल्याला पाहिजे तोपर्यंत आपण काम करू शकतो”, असे मोहन भागवत म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिल्लीत मोहन भागवत पंच्याहत्तरीच्या निवृत्तीवर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उत्तर दिले.

पंच्याहत्तरीची शाल अंगावर पडते, त्याचा अर्थ आता थांबावे!

“मोरोपंतजी यांच्या विधानाचा उल्लेख करून मी माझे विचार व्यक्त केले होते. मी निवृत्त होईन किंवा दुसऱ्या कोणी निवृत्त व्हावे, असे मी म्हटले नव्हते. आम्ही आयुष्यात कधीही निवृत्त होण्यास तयार आहोत आणि संघाला आमच्याकडून जोपर्यंत काम करून घ्यायचे आहे तोपर्यंत आम्ही संघासाठी काम करण्यास तयार आहोत”, असे मोहन भागवत स्पष्ट केले.

सगळे प्रयत्न संपल्यावर जनता आठवते! भागवतांचा रोख मोदींवर

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

संमतीने शरिरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार देणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही; सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

PHOTO – पुढच्या वर्षी लवकर या… दीड दिवसांच्या बाप्पाला भावपूर्ण निरोप

Latur News – लातूर जिल्ह्यात पावसाने उडवली दाणादाण, अनेक ठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर; रस्ते वाहतूक ठप्प

हिंदुस्थानवर अण्वस्त्र डागा…; अमेरिकेत शाळेमध्ये गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराने बंदुकीवर लिहिले

Latur News – जिल्ह्यातील 29 मंडळात अतिवृष्टी, मागील 24 तासांत सरासरी 62 मिलीमीटर पावसाची नोंद

Rain Alert – कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडणार; हवामान खात्याचा अंदाज

भाजप उपाध्यक्षांवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप, महिलेच्या लेटर बॉम्बने राजकीय वर्तुळात खळबळ

लालबागच्या राजाची दानपेटी उघडली, पहिल्याच दिवशी अर्पण झाला डॉलर्सचा हार

बीडच्या मराठा आंदोलकाचा जुन्नरमध्ये हृदयविकाराने मृत्यू