सरसंघचालकांशी झालेल्या भेटीनंतर मिथुन यांची पहिली प्रतिक्रिया, हो आमची भेट झाली…

अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भेटीनंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. तर मिथुन यांनी नुकतीच या भेटीची अधिकृत माहिती दिली आहे. आजच्या भेटीचा राजकीय संबंध जोडू नये. ते म्हणाले की, ‘लखनऊमध्ये आमची भेट झाली होती. आमच्या भेटी मागंच कारण अध्यात्मिक ओढ आहे. मी त्यांना घरी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यानुसार ते आज माझ्या मुंबईतील घरी आले. अन्य कोणत्याही कारणाची चर्चा करून नका’.

Maharashtra: RSS chief Mohan Bhagwat meets actor Mithun Chakraborty at the latter’s residence in Mumbai. Visuals from outside his residence. pic.twitter.com/U3LIkLG8Tv

— ANI (@ANI) February 16, 2021