नगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांकडून आचार संहितेची पायमल्ली, भाजपा महायुतीविरोधात हजारो तक्रारी – हर्षवर्धन सपकाळ

सामना ऑनलाईन
|

नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा महायुती या सत्ताधारी पक्षांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत आदर्श आचार संहितेचा सर्रास भंग केला. या निवडणुकीत लोकशाही व संविधानांची पायमल्ली करण्यात आली. गैरप्रकारच्या २५ नाही तर २५ हजारांपेक्षा जास्त तक्रारी झाल्या पण त्या निवडणूक आयोगापर्यंत किती पोहचल्या हा गंभीर प्रश्न आहे. आजच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचे ‘पैसा फेक तमाशा देख’, वगनाट्य रंगले, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

पुणे येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, आजच्या नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीत सर्वत्र पैशांचा सुळसुळाट होता, दादागिरी व दडपशाही केली, बोगस मतदार दिसून आले. भाजपा, शिंदेसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व नियम पायदळी तुडवले. सत्ताधारी महायुतीने गाव तिथं बारा भानगडी, करून ठेवल्या आहेत. लोकशाही व संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुक्ताईनगरमध्ये मतदान केंद्राबाहेर राडा, भाजप-मिंधे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची

मतदारयादीचा गोंधळ आणि निवडणूक आयोगाची सर्कस, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर आदित्य ठाकरेंचा घणाघात

Maharashtra Local Bodies Election LIVE Update : राज्यातल्या नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरला, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

वोट चोर, गद्दी छोड! लोकसभेत विरोधकांची घोषणा

पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव बदललं, नवीन पीएमओ ‘सेवा तीर्थ’ म्हणून ओळखले जाईल

भाजप आता लाडक्या बिल्डरसाठी नाशिककरांवर दादागिरी करत आहेत; आदित्य ठाकरे यांचा संताप

गुजरातमध्ये महिला असुरक्षित, गुन्हेगारांना सरकारकडून मिळत आहे संरक्षण; राहुल गांधी यांची भाजपवर टीका

निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचा गुलाम, ईव्हीएम बाबत ते काहीही करू शकतात; काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांची टीका

Vaibhav Suryavanshi Becomes Youngest Player to Score Century in SMAT History at 14

१४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी, सय्यद मुश्ताक अली करंडकात शानदार शतक