रशियात जादूटोण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक, संशोधकांनी केला दावा

रशियातील अर्ध्याहून अधिक लोकांचा जादूटोण्यावर विश्वास आहे. यामध्ये प्रौढांची संख्या सर्वाधिक आहे. एका अभ्यासानुसार, ‘लोकांना शाप दिल्यामुळे किंवा जादूटोणा केल्यामुळे वाईट गोष्टी घडतात’, अशी माहिती उघडकीस आली आहे.

95 देशांमधील अंदाजे एक अब्ज प्रौढ लोक जादूटोण्यावर विश्वास ठेवतात. यासंदर्भातील माहिती ‘Witchcraft beliefs around the world: an exploratory analysis’ या शीर्षकाअंतर्गत या जादूटोणा या विषयावर संशोधनात्मक अभ्यास करण्यात आला. ही माहिती PLOS ONE जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आली. ती अशी की, 95 देशांमध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर सरासरी 40 टक्के प्रौढांनी काळ्या जादूवर विश्वास ठेवला. यामध्ये रशियातील लोकसंख्या सर्वात जास्त म्हणजे 56 टक्के आहे आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये ही संख्या फक्त 16 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे तसेच या विषयाबाबत जगभरातील लेखकांना जादूटोण्यालाही मर्यादा आहेत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने या विषयाला दुय्यम स्थान आहे. निम्न दर्जाचे शासन आणि कमकुवत संस्था असलेल्या देशांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जादूटोण्याची भीती वाटण्याची शक्यता जास्त असते. वेगवेगळ्या देशांमध्ये जादूटोण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे, असे या या अभ्यासाद्वारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले आहे.

अभ्यासक गेर्शमन यांनी या विषयाबाबत न्यूजवीकला सांगितले, ‘ब्रिटनमध्ये जादूटोण्याशी संबंधित जे प्रयोग केले जातात, त्याचा संबंध जुन्या काळाशी जोडला जातो. जगात अशीही काही ठिकाणे आहेत जिथे महिलांवर जादूटोण्याचे आरोप करून त्यांना शिक्षा दिली जाते. ऐतिहासिकदृष्ट्या जोदूटोणा हे सामाजिक कार्याकरिता, सामाजिक एकसंधता टिकून ठेवण्याकरिता तसेच पर्यायी यंत्रणा नसलेल्या समाजामध्ये सुव्यवस्था राखण्याकरिता ही कल्पना वापरली जात असावी. घना नावाच्या देशात शेकडो स्त्रिया छळ सहन केल्यानंतर जादूटोण्याच्या प्रभावाखाली राहतात. बहुतेक वेळा वृद्ध स्त्रिया ज्यांना गावातील लोकांच्या मृत्यूच्या दु:खद घटनांसाठी दोषी ठरवले जाते, त्यांना समाजातून वाळीत टाकले जाते. जादूटोणा या विषयावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांची संख्या धक्कादायक असली तरी देश कसा आहे, याचे वर्णन पाहता ही सगळ्यात जास्त असलेली ही संख्या आश्चर्यकारक नाही, असेही गेर्शमन यांनी स्पष्ट केले आहे.