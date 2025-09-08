कॅन्सरचे रुग्ण बरे होणार! कर्करोगाच्या लढाईत मोठे यश, रशियाची लस सर्व चाचण्यांमध्ये पास

कॅन्सरविरोधातील लढाईत रशियाने मोठे यश मिळवले आहे. रशियाने तयार केलेल्या कॅन्सरच्या लसीने प्रीक्लिनिकल चाचण्या उत्तीर्ण केल्या आहेत. आता ही लस वापरासाठी तयार आहे. या लसीला मंजुरी मिळाल्यानंतर ती रुग्णांना मिळणार आहे.

कर्करोगावरील लसीवर अनेक वर्षांपासून संशोधन केले जात आहे आणि त्याच्या प्रीक्लिनिकल चाचण्या तीन वर्षे घेण्यात येत आहेत. त्यांना आता यश आले आहे. रशियाने mRNA लस विकसित केलेली लस आहे. प्रत्येक रुग्णाच्या RNA नुसार ती उत्तेजित केली जाईल. जर लस मंजूर झाली तर केमोथेरपीची आवश्यकता राहणार नाही. ‘ही लस वापरासाठी तयार आहे, आम्ही अधिकृत मंजुरीची वाट पाहत आहोत. वारंवार वापरल्यानंतरही लसीचा परिणाम खूप चांगला होता. संशोधकांना टय़ूमरच्या आकारात 60 टक्के ते 80 टक्के घट दिसून आली. लसीचे प्रारंभिक लक्ष्य कोलोरेक्टल कर्करोग असेल. याशिवाय ग्लिओब्लास्टोमा आणि विविध प्रकारच्या मेलेनोमासाठी लसी विकसित करण्यातही चांगली प्रगती झाली आहे, अशी माहिती रशियाच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीच्या प्रमुख वेरोनिका स्कवोर्त्सोवा यांनी दिली.

 ब्रिटिश सरकार जर्मनीच्या बायोएनटेकच्या सहकार्याने कर्करोगाची लस विकसित करत आहे. अमेरिकन औषध कंपन्या मॉडर्ना आणि मर्कदेखील त्वचेच्या कर्करोगाशी लढण्यासाठी लस विकसित करत आहेत. रशियाची लस मंजूर झाली तर केमोथेरपीची आवश्यकता राहणार नाही. जगात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे, अशा वेळी लसीमुळे लाखो रुग्णांना दिलासा मिळेल.

हिंदुस्थानात प्रमाण वाढले

जगभरात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. 2024 मध्ये हिंदुस्थानात कर्करोगामुळे 8.74 लाख मृत्यू झाले. यामध्ये 4.60 लाख पुरुषांचा कर्करोगाने मृत्यू झाला, तर 4.14 लाख महिलांनी आपला जीव गमावला. म्हणजेच पुरुषांमध्ये कर्करोगामुळे होणाऱया मृत्यूंची संख्या महिलांपेक्षा जास्त होती. आयसीएमआरनुसार, पुढील 5 वर्षांत हिंदुस्थानात कर्करोगाचे रुग्ण 12 टक्के वाढतील. नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, तरुण वयात कर्करोग होण्याचे एक सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपली जीवनशैली.

