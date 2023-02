Russia Ukraine War कुछ बडा होने वाला है! जो बायडेन अचानक युक्रेनमध्ये दाखल, केली मोठी घोषणा

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होऊन वर्ष होत आले असून बलाढ्य रशियापुढे युक्रेनने अद्यापही गुडघे टेकलेले नाही. येत्या 24 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू होऊन वर्ष पूर्ण होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन अचानक युक्रेनमध्ये दाखल झाले. विशेष म्हणजे बायडेन हे पोलंडला जाणार होते. मात्र, अचानक कार्यक्रमात मोठा बदल करत बायडेन यांनी पोलंडला जाण्यापूर्वी युक्रेनची राजधानी किव्हला भेट दिली. त्यांच्या या भेटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये खळबळ उडाली असून रशियाला हे एकप्रकारे थेट आव्हान असल्याचे बोलले जात आहे.

सोमवारी दुपारच्या सुमारास जो बायडेन युक्रेनची राजधानी किव्हमध्ये दाखल झाले. यावेळी त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी युक्रेनसाठी मोठ्या मदतीची घोषणाही केली. बायडेन यांनी युक्रेनला अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवणार असल्याचे म्हटले. तसेच युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी रडार देण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.

We will announce $500 million in aid to Ukraine. This will consist of javelins, howitzers, and artillery ammunition. Later, we will announce additional sanctions against companies which are trying to back Russia: US President Joe Biden in Kyiv https://t.co/VIFt0VBOkU

