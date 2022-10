…तर जागतिक विध्वंस होईल, रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत हिंदुस्थानच्या भूमिकेवरही पुतीन यांचे भाष्य

गेल्या अनेक महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. रशियासारख्या बलाढ्य देशाला युक्रेनसारखा छोटा देश पूर्ण ताकदीने लढत देतोय. गेल्या काही दिवसात रशियाने युक्रेनवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी मोठे विधान केले आहे.

कजाकिस्तानची राजधानी अस्ताना येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना व्लादिमीर पुतीन यांनी नाटोला कठोर शब्दामध्ये संदेश दिला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये नाटोचे सैन्य उतरल्यास जागतिक विध्वंस होईल असे पुतीन यांनी म्हटले. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत चर्चा करण्याची गरज नसल्याचेही ते म्हणाले.

चर्चासत्रादरम्यान पत्रकारांनी पुतीन यांना युद्धामुळे जी परिस्थिती निर्माण झालीय त्याबद्दल खेद वाटतोय का? असा सवाल केला. याला उत्तर देताना पुतीन यांनी नाही असे म्हटले. रशिया योग्य काम करत आहे. मात्र युक्रेनला नष्ट करणे रशियाचा उद्देश नसल्याचेही ते म्हणाले.

हिंदुस्थान आणि चीनच्या भूमिकेवरही पुतीन यांनी टिप्पणी केली. हिंदुस्थान आणि चीनने युक्रेनच्या मुद्द्यावर शांततापूर्ण चर्चेला पाठिंबा दिला आहे. उजबेगिस्तामध्ये एका शिखर संमेलनात दोन्ही देशाच्या नेत्यांनी माझी भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी शांततापूर्ण चर्चेला पाठिंबा दिल्याचे पुतीन यांनी सांगितले.

