पुतीन डिसेंबर महिन्यात हिंदुस्थान दौऱ्यावर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादल्याच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन येत्या डिसेंबर महिन्यात हिंदुस्थान दौऱ्यावर येत आहेत. रशियन सरकारने आज ही अधिकृत माहिती दिली. तत्पूर्वी, शांघाय सहकार्य परिषदेत मोदी व पुतीन यांची भेट होणार आहे. या भेटीत दोन्ही नेते डिसेंबरमधील दौऱ्याच्या तयारीबाबत चर्चा करतील, असे रशियन सरकारने म्हटले आहे. हिंदुस्थानवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावताना अमेरिकेने रशियाशी असलेल्या व्यापाराला आक्षेप घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांचा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.