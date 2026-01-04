परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानी संसदेच्या अध्यक्षांशी केलं हस्तांदोलन, व्हिडीओ व्हायरल

सामना ऑनलाईन
|

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे. या व्हिडीओत ते पाकिस्तानी संसदेचे अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक यांच्याशी हस्तांदोलन करताना दिसत आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानच्या वरिष्ठ नेत्यांची ही पहिलीच भेट असल्याचं म्हटलं जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० डिसेंबर २०२५ रोजी बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा झिया यांचं निधन झालं. यातच खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ढाका येथे पोहोचले होते. अंत्यसंस्कारादरम्यान त्यांनी खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाचे कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान यांची भेट घेतली. याचवेळी एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानी संसदेचे अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक यांची भेट घेतली आणि हस्तांदोलन केलं. याचाच व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ठाणे आणि साताऱ्यात ड्रग्जचं केंद्रबिंदू – राजन विचारे

कोस्टल रोडचं क्रेडिट चोरलं, आता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांच्या पुतळ्याचंही? आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

एक दिवस प्रचार सोडा आणि इकडे या! पदाधिकाऱ्याच्या हत्येवरून अमित ठाकरे यांची शिंदे फडणवीसांवर सडकून टीका

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निलंबीत करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, उद्धव ठाकरे यांची मागणी

आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही; आमचा जो महापौर होईल, तो मराठीच होणार! – राज ठाकरे

बिनविरोध निवडणुकांमुळे जेन-झी मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला, या निवडणुका परत घ्या – उद्धव ठाकरे

Live update – ठेवी कॉन्ट्रॅक्टरचे बूट चाटून त्यांना वाटायला नसतात; उद्धव ठाकरे यांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर

निवडणूक आयोगाला याची चिंता आहे का? महायुतीचे 68 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याप्रकरणी कपिल सिब्बल यांचा सवाल

महापालिका निवडणुकीनंतर राज्याच्या राजकारणात 100 टक्के उलथापालथ होईल! – संजय राऊत