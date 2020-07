sachin pilot – राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्रीपदावरून पायलट यांची हकालपट्टी

काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांची राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्रीपदावरून आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरून काँग्रेसने हकालपट्टी केली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ही घोषणा केली आहे.

Rebel Congress leader Sachin Pilot removed from posts of Rajasthan deputy chief minister, state unit president: Randeep Surjewala

राजस्थानच्या वाळवंटात घोंघावणारे राजकीय वादळ आणखी गहिरे झाले असून, जयपूरपासून राजधानी दिल्लीपर्यंत घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सोमवारी बोलविलेल्या बैठकीला शंभरावर आमदार उपस्थित होते, असे सांगण्यात आले. बैठकीनंतर या आमदारांना रिसोर्टवर ‘क्वारंटाइन’ करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनीही 25-30 आमदार आपल्याबरोबर असल्याचा दावा कायम ठेवला आहे. दरम्यान, भाजपने ‘ऑपरेशन लोटस’साठी काँग्रेस आमदारांना कोट्यवधी रुपयांची ऑफर दिल्याचा आरोप आहे. या राजकीय घडामोडीत मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या निकटवर्तीयांवर आयकर छापे टाकले आहेत.

राज्यसभा निवडणुकीवेळेसच भाजपने राजस्थानात ‘ऑपरेशन लोटस’ सुरू केले. काँग्रेस आमदारांना २५ कोटींची ऑफर दिल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला होता. याचा तपास ‘एसओजी’ने सुरू केला आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांना नोटीस बजावली. ही वादाची ठिणगी सांगितले जात असले तरी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनाही नोटीस पाठविण्यात आली होती.

