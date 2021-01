साजिदने तिला टॉप आणि ब्रा काढायला सांगितला, दिवंगत अभिनेत्रीच्या बहिणीचा गौप्यस्फोट

बॉलिवूडमधील चित्रपट निर्माता साजिद खान पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ‘मी टू’ चळवळीच्या अंतर्गत लैंगिक छळाचा आरोप झालेल्या साजिदवर आता दिवंगत अभिनेत्री जिया खान हिल्या बहिणीने गंभीर आरोप केले आहेत.

गेल्या आठवड्यात बीबीसीवर जिया खानवर आधारित एक टीव्ही शो प्रसिद्ध करण्यात आला. हा कार्यक्रम फक्त युकेमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या शोच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये जिया खान हिची बहिण करिश्मा हिने साजिदवर बहिणीचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला.

चित्रिकरणासाठी रिहर्सल सुरू होती आणि जिया स्क्रिप्ट वाचत होती. त्याच वेळी साजिदने तिला टॉप आणि ब्रा काढण्यास सांगितले. साजिदच्या या विधानामुळे तिला धक्का बसला आणि ती शांत बसली. याबाबत तिनेच आपल्याला सांगितले होते, असेही करिश्मा म्हणते. चित्रपटाचे चित्रिकरण अद्याप सुरुही झाले नव्हते आणि हे असे सर्व होत होते. ती घरी आली आणि रडत बसली, असेही तिने सांगितले.

दरम्यान, हा किस्सा ‘हाऊसफुल्ल’ चित्रपटाच्या चित्रिकरणादरम्यानचा आहे. ‘डेथ इन बॉलिवूड’ने या संदर्भात एक व्हिडीओही प्रसिद्ध केला होता. यात करिश्मा म्हणते की, मी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये बांधलेली आहे. जर हा शो सोडून दिला तर माझे नाव बदनाम केले जाईल. जर मी चित्रपटात काम सुरु ठेवले तर माझ्यासोबत लैंगिक अत्याचार केला जाईल. सर्वच बाजूने ती अडकली होती म्हणून तिने चित्रपटात काम केले.

यादरम्यान तिने आणखी एक किस्सा सांगितला. मला आठवतेय की मी मोठ्या बहिणीसोबत (जिया खान) मी साजिद खानच्या घरी गेले होते. त्यावेळी मी 16 वर्षांची होते आणि फक्त स्ट्रॅपी टॉप घातलेला होता. साजिद एकसारखा मला बघत होता आणि हिला सेक्स हवाय असे म्हणाला. यावर जियाने त्याच्यासोबत वादही घातला होता असेही तिने सांगितले.

