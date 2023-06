माझा लढा सुरुच राहणार, आंदोलनातून माघार घेतल्याच्या वृत्ताचे साक्षी मलिकने केले खंडन

कुस्तीपटू साक्षी मलिक हिने कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील आंदोलनातून माघार घेतल्याचे वृत्त काही वृत्त वाहिन्यांनी चालवले होते. या वृत्तामुळे साक्षी मलिकने अचानक एकाएकी अशी माघार का घेतली असा सवाल केला जात होता. साक्षी मलिकने माघार घेतल्याचे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरल्यानंतर साक्षीने स्वत: याबाबत ट्विट करत हे वृत्त चुकीचे असल्याची माहिती दिली आहे.

”हे वृत्त चुकीचे आहे. न्यायाच्या या लढाईतून आमच्यापैकी कुणीच मागे हटलेलं नाही आणि मागे हटणारही नाही. मात्र य़ा आंदोलनासोबतच रेल्वेतील माझ्या नोकरी प्रतीही माझ्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. ती जबाबदारी मी पार पाडत आहे. न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. कृपया कुणीही अशा चुकीच्या बातम्या चालवू नका, असे साक्षीने ट्विट केले आहे.

Olympic medallist Bajrang Punia terms as “rumour” news of withdrawing from wrestlers’ protest

— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2023