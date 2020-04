मुस्लिमांनी घरीच राहून साजरी केली शब-ए-बारात, सलमान खानने मानले आभार

कोरोना व्हायरसचं संक्रमणाला थांबवण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. तमाम नागरिक घरात थांबून या विषाणूला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विविध धर्मीय आपापले सणही घरात राहूनच साजरे करत आहेत.

गुरुवारीही देशभरातील अनेक मुस्लीम धर्मियांनी त्यांच्या शब-ए-बारात या सणाला घरात राहण्याला प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे अभिनेता सलमान खान याने बंद असलेल्या मशिदींचा फोटो टाकून तमाम मुस्लीम धर्मियांना धन्यवाद दिले आहेत. देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीला समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार पालन करण्यासाठी धन्यवाद. परमेश्वर प्रत्येकाला सुरक्षित ठेवो, अशा शब्दात सलमानने मुस्लीम धर्मियांचे आभार मानले आहेत.

Wah ! Thank u for listening n understanding the gravity of this situation the country is in . God bless n protect each n every 1 . .#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/xjHXfWA8lX

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 9, 2020