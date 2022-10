मुलायम सिंह यादव यांची प्रकृती खालावली, ICU मध्ये केलं दाखल; अखिलेश यादव तातडीने दिल्लीला रवाना

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) यांची प्रकृती अचानक बिघडलीय. त्यांना गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात (Medanta Hospital, Gurugram) दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर आयसीयूत उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, याबाबत माहिती मिळताच समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि मुलायम सिंह यादव यांचे सुपुत्र, माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तातडीने लखनौहून दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

#UPDATE | Haryana: Former UP CM & Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav shifted to ICU at Medanta hospital in Gurugram https://t.co/9NhFJfwULH

— ANI (@ANI) October 2, 2022