सोशल डिस्टन्सिंगचे तीनतेरा, उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये समोसा पार्टीचे आयोजन; दोघांना अटक

कोरोना फैलावू नये म्हणून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. अनेक मुंबईकर कोरोनाचा फैलाव होऊ नये ही आपली जबाबदारी आहे असे मानून सरकारच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करीत आहेत. मात्र काही मुंबईकर हे लॉकडाऊन आणि सरकारी सुचनांना बिनधास्तपणे धाब्यावर बसवत आहेत. घाटकोपरमधल्या एका उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये 14 मे रोजी म्हणजेच गेल्या मंगळवारी समोसा पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं अजिबात पालन न करता मोठ्या प्रमाणावर लोकं जमली होती. मास्क, ग्लोव्हज न घालता बाहेर पडलेल्या इथल्या रहिवाशांनी इमारतीच्या आवारात चटणीसह समोसे फस्त केले. इथले काही रहिवासी हातात प्लेट घेऊन रस्त्यावर उभे राहून गप्पा मारताना दिसत होते. लोकांचे मनोरंजन करण्यासाठी इथल्याच काही रहिवाशांनी स्पीकर लावून गिटारच्या तालावर गाणीही म्हटली. सजग नागरिकांनी या सगळ्या प्रकाराचे फोटो काढून पोलिसांपर्यंत पोहोचवले तसेच सोशल मीडियावरही व्हायरल केले.

Police have booked the members of the #KukrejaPalace for organising the #musical & #Samosa party.

The police have arrested the #chairman and a #member of the society.

Surprisingly #BJP #EX #MLA #PrakashMehta stays in this society@ParagShahBJP@chheda_pravin pic.twitter.com/iSHQaqRrfB

— Pratish Deepak.Shah (@Prateesh_Shah) May 19, 2020