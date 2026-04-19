ड्रायव्हर-क्लिनरचा ‘रिल्स’चा नाद चिमुकलीच्या जिवावर; समृद्धी महामार्गावर खासगी बस उलटून भीषण अपघात

वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे चर्चेत असलेल्या समृद्धी महामार्गावर वाहनचालकाच्या टोकाच्या बेजबाबदारपणामुळे एका निष्पाप चिमुकलीला आपला प्राण गमवावा लागला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर टोलनाक्याजवळ एका खासगी लक्झरी बसचा भीषण अपघात झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे, बसचा चालक आणि क्लिनर चालत्या बसमध्ये मोबाईलवर ‘रिल्स’ बनवण्यात मग्न असताना हा अपघात घडल्याचे समोर आले आहे. या दुर्घटनेत एका दीड वर्षीय चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला असून, 20 ते 25 प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही खासगी ट्रॅव्हल्स बस चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने उलटली आणि जवळच असलेल्या एका चारचाकी वाहनावर जाऊन आदळली. अपघातात चारचाकी गाडीचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. प्रत्यक्षदर्शी प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ड्रायव्हरच्या कॅबिनमध्ये 7 ते 8 जण बसले होते. यावेळी ड्रायव्हर गाडी चालवत असतानाच कॉलर वर करून नाचत होता आणि क्लिनरसह काही प्रवासी त्याचे ‘रिल्स’ शूट करत होते. ड्रायव्हरचे लक्ष पूर्णपणे मोबाईल आणि नाचण्याकडे होते. समोर टोलनाका आल्याचेही त्याच्या लक्षात आले नाही आणि अखेरच्या क्षणी अचानक गाडी वळवण्याचा प्रयत्न केल्याने बस अनियंत्रित होऊन पलटी झाली.
अपघातानंतर महामार्गावर मोठी खळबळ उडाली असून जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेने समृद्धी महामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा आणि वाहनचालकांच्या बेशिस्त वर्तनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर स्वरूपात ऐरणीवर आला आहे. रिल्सच्या नादात एका दीड वर्षाच्या बालकाचा नाहक बळी गेल्याने प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.