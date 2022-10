घरी जेवण पोचवायला आम्ही काय Zomato वाले आहोत का ? सनदी अधिकाऱ्याने केली पूरग्रस्तांची थट्टा

उत्तर प्रदेशातील घागरा नदीला पूर आला आहे. आंबेडकरनगरमधल्या या नदीला पूर आल्याने स्थानिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. या नागरिकांना दिलासा देऊन त्यांना मद करण्याऐवजी त्यांची थट्टा उडवणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. सॅम्युअल पॉल असं या जिल्हाधिकाऱ्याचे नाव असून त्याच्याकडे मदतीची याचना करणाऱ्या नागरिकांची त्याने थट्टा उडवली आहे. आम्ही झोमॅटो सर्व्हीस चालवतोय का घरोघरी जेवण पोहचवायला असा प्रश्न त्याने पूरग्रस्तांना विचारत त्यांना हाकलून दिलं होतं.

You will stay at home and expect us to deliver there? The government is not running Zomato service: UP’s Ambedkar Nagar District Magistrate Samuel Paul M.

