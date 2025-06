Ratnagiri- संगमेश्वर तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! रामपेठ बाजारपेठेत पूरस्थिती, गोळवली आमकरवाडी येथे भूस्खलन

>> जे. डी पराडकर, संगमेश्वर

रविवारी रात्रभर कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाने रत्नागिरी जिल्ह्यात जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. संततधारेमुळे जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांनी धोक्याची पातळी पार केली असून, संगमेश्वर मधील शास्त्री नदीच्या पाणी पातळी झपाट्याने वाढल्यामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील रामपेठ बाजारपेठ पूर्णतः जलमय झाली आहे. संगमेश्वर नायरी मार्गावर कसबा येथे पुराचे पाणी आले. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आज पावसाने थैमान घातल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचणे देखील अवघड झाले होते. शाळांनी आयोजित केलेल्या प्रवेशोत्सवाच्या कार्यक्रमावर पावसाने व्यक्ती आणला. तर गोळवली आमकरवाडी येथे भूस्खलनाची घटना घडली असून सुदैवानं जीवितहानी झालेली नाही.

रामपेठ येथील मुख्य रस्ते आणि गल्लीबोळ पाण्याखाली गेले असून, व्यापार ठप्प झाला आहे. अनेक दुकाने आणि घरे पाण्यात बुडाल्याने व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक नागरिक आणि ग्राहकांना कमरभर पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले .

या आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या असून, पोलीस पाटील श्री. कोळवणकर यांनी सांगितले, ‘शास्त्री नदीची पातळी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना आपले मौल्यवान साहित्य सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोणताही अनर्थ टाळण्यासाठी खबरदारीचे सर्व उपाय करण्यात येत आहेत’.

रत्नागिरीच्या अन्य भागांतही पावसाचा जोर कायम असून, अनेक मार्गांवरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. काही गावांचा संपर्क तुटला आहे. दरडी कोसळण्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. संगमेश्वर तालुक्यातील गोळवली आमकर वाडी येथे रविवारी रात्रभर कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन झाले असून सध्या तरी यामुळे कोणतीही हानी झाली नसली, तरी परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीची छाया पसरली आहे.

धामणीतील श्रद्धा हॉटेलला पुराच्या पाण्याचा वेढा

रविवारी रात्रभर पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धामणी, संगमेश्वर परिसरात पूर स्थिती निर्माण झाली असून व्यापारी वर्ग चिंतेत आहे. श्रद्धा हॉटेलला पाणी भरल्याने लॉजसह हॉटेलचे खूप नुकसान झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना ठेकेदारांच्या बेरजबाबदार पणामुळे खोदलेली माती माती नद्यांमधून गेल्यामुळें नद्या पूर्ण भरल्या असल्याची चर्चा जाणकार करत असून शासनाने यावर उपाय करणे गरजेचे आहे. आज अतिवृष्टीमुळे आनंदी शिक्षणाचा प्रवेशोत्सव कसा होणार यासाठी पालक व शिक्षक चिंतेत आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केलेले दुर्लक्ष, ठेकेदाराच्या बेजबाबदारपणा मुळे धामणी येथे राष्ट्रीय महामार्गावरच नदी तयार झाली असून याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही शासकीय यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्यामुळे धामणी कांबळे वाडीकडे जाणारा रस्ता आणि वाहतूक पूर्णत: बंद पडली.

संगमेश्वर कसबा नायरी मार्गावर कसबा येथे शास्त्री नदीचे पाणी मोरीवर आल्याने संगमेश्वर कसबा नायरी वाहतूक मंद गतीने सुरू होती. न्यू इंग्लिश स्कूल कसबा या शाळेच्या तळघरातील वर्गात पुराचे पाणी शिरल्याने आज शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शाळा व्यवस्थापनाची अक्षरशा दाणादाण उडाली. संगमेश्वर डिंगणी मार्गावरही शास्त्री नदीच्या पुराचे पाणी आल्याने या मार्गावरील वाहतूक प्रथम विस्कळीत झाली नंतर ती मंद गतीने सुरू होती आणि पुराचे पाणी वाढल्यानंतर ती पूर्णतः ठप्प झाली .

संगमेश्वर आठवडा बाजारात पुराचे पाणी

संगमेश्वर आठवडा बाजारात पुराचे पाणी घुसले . रविवार पासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे शास्त्री आणि सोनवीला मोठ्या प्रमाणात पूर आला. संगमेश्वर आठवडा बाजारात पुराचे पाणी घुसले . पावासाची संतत धार सुरूच असल्याने पुराचे पाणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संगमेश्वर येथील नदी किनाऱ्यालगतच्या व्यापाऱ्यांनी आपला मान सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केली. तसेच चौपदरीकरण दरम्याने मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केल्याने तसेच महामार्ग पाण्याचे नियोजन नसल्याने संगमेश्वर परिसरातील वाहतूक संथ गतीने सुरू होती.

गोळवली आमकरवाडी येथे भूस्खलनाची घटना

Heavy Rain Causes Floods and Landslides in Sangameshwar Taluka; Markets Submerged, Roads Blocked

