पॅनिक अटॅक आणि थरकाप; शोएब मलिकसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर सानिया मिर्झाची झालेली वाईट अवस्था

सामना ऑनलाईन
|
शोएब मलिक आणि सानिया मिर्झा- सानिया मिर्झा आंतरराष्ट्रीय टेनिसपटू असून तिने पाकिस्तानी क्रिकेटपटूशी लग्न केलं आहे

हिंदुस्थानची स्टार टेनिसपटू सानिया मिर्झा हिने पाकिस्तानी खेळाडू शोएब मलिकसोबत लग्न केले होते. मात्र लग्नानंतर काही वर्षातच दोघांमध्ये घटस्फोट झाला. शोएबसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर आपल्याला पॅनिक अटॅक येत होते आणि आयुष्यातील या कठीण काळामध्ये प्रसिद्ध दिग्दर्शक, कोरिओग्राफर फराह खान हिने आपल्याला कसा आधार दिला याबाबत सानियाने खुलासा केला आहे. युट्यूब टॉक शोमध्ये ती बोलत होती.

सानियाने ‘सर्व्हिंग इट अप विथ सानिया’ (Serving It Up With Sania) हा नवीन यूट्यूब टॉक शो सुरू केला असून पहिल्याच एपिसोडमध्ये तिने आयुष्यातील सर्वात भावनिक क्षणांवर भाष्य केले. पहिल्या एपिसोडसाठी फराह खान ही प्रमुख पाहुणी म्हणून आली होती. दोघींमध्ये दिलखुलास संवाद झाला. यावेळी तिने शोएब मलिकसोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर फराह खान आपल्याला यातून सावरण्यास कशी मदत केली हे सांगितले.

“मला कॅमेऱ्यावर याचा उल्लेख करायचा नाही, पण एक क्षण असा होता जो माझ्या सर्वात वाईट क्षणांपैकी एक होता. जेव्हा तुम्ही (फराह खान) माझ्या सेटवर आलात आणि त्यानंतर मला एका लाइव्ह शोसाठी जायचे होते. तुम्ही तिथे आला नसता तर मी थरथरत होते आणि मी तो शो केला नसता. तुम्ही मला म्हणालात, काहीही झाले तरी तू हा शो करत आहेस”, असे सानियाने सांगितले

त्या दिवसाची आठवण करत फराह म्हणाली की, “सानियाला इतकी अस्वस्थ पाहून ती खूप घाबरली होती. मी खूप घाबरले होते. मला त्या दिवशी शूटिंग करायची होती, पण मी सगळं सोडून पायजमा आणि चप्पल घालून तिथे पोहोचले. तिला फक्त त्या क्षणी तिच्या मैत्रिणीसोबत राहायचे होते. कारण मला तिला पॅनिक अटॅक येताना पहायचे नव्हते.”

दरम्यान, सानियाने एप्रिल २०१० मध्ये शोएब मलिकशी लग्न केले आणि २०१८ मध्ये त्यांचा मुलगा, इझहान मिर्झा मलिक याचा जन्म झाला. जानेवारी २०२४ मध्ये शोएबने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेदशी लग्न केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर सानियाच्या कुटुंबाने या जोडप्याच्या वेगळे होण्याची (तलाक) पुष्टी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi Bombblast बाबरीचा घ्यायचा होता बदला, सहा डिंसेंबर सहा ठिकाणं… असा होता दहशतवाद्यांचा प्लॅन

दिल्लीत स्फोट झाल्याची अफवा, बसचा टायर फुटल्याने लोकांमध्ये दहशत

पार्थ पवारांच्या ‘काका मला वाचवा’ हाकेला चंद्रशेखर बावनकुळेंनी ओ दिला, अंबादास दानवे यांची टीका

तुर्की मधील बैठकीत शिजला दिल्लीतील बाॅम्बस्फोटाचा कट, डाॅक्टरांनी या अ‍ॅपचा केला होता वापर, वाचा सविस्तर

अर्जुन तेंडुलकरची विकेट पडणार? IPL 2026 पूर्वी मुंबई इंडियन्सने फासे टाकले, बडा खेळाडू गळाला लावण्याचा प्रयत्न

Red Fort Bomb Blast – दहशतवादी डॉक्टरांना निधी कुठून मिळत होता? शाहीनच्या अकाउंटवरून धक्कादायक माहिती उघड

Red Fort Bomb Blast – दहशतवादी डाॅ. शाहीन सईदच्या पतीने केली धक्कादायक माहिती उघड, वाचा त्यांच्या घटस्फोटाचं नेमकं कारण

कोथरूड पोलीस ठाण्यात मुलींना मारहाण, एपीआयसह 7 पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

‘अमेरिकेत या, प्रशिक्षण द्या, मग मायदेशी परत जा’; ट्रम्प प्रशासनाचा H-1B व्हिसाबाबत नवीन विचार