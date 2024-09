Video राहुल गांधी यांची जीभ छाटणाऱ्याला 11 लाख देऊ, मिंधे गटाच्या संजय गायकवाड यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कायम चर्चेत असलेले मिंधे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या बाबत अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. -जो कुणी राहुल गांधी यांची जीभ छाटेल त्याला मी 11 लाख रुपये देईन, असं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून आता वादाला तोंड फोडलं आहे. राजकीय वर्तुळातून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

VIDEO | Shiv Sena (Shinde) MLA Sanjay Gaikwad announced a reward of Rs 11 lakh to anyone who will “chop off the tongue” of Congress leader Rahul Gandhi over his statements on reservation in the US. Here’s what he said:

