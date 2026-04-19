मोदींना खोटं बोलण्याचा राष्ट्रीय आजार जडलाय; 2023 ला मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाची त्यांनी हत्या केली! – संजय राऊत

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत फेटाळले गेल्यामुळे निराश झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी रात्री साडे आठ वाजता लाईव्ह येत विरोधकांवर आगपाखड केली. विरोधक कसे महिला विरोधी आहेत याची टीमकी त्यांनी वाजवली. याचा आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी खास आपल्या शैलीत समाचार घेतला. मोदींना खोटे बोलण्याचा राष्ट्रीय आजार जडला आहे, अशी टीका राऊत यांनी रविवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना केली.
नरेंद्र मोदी काय बोलतात याकडे देश गांभीर्याने पाहत नाही. ते सातत्याने बेकायदेशीर, नियमबाह्य आणि निवडणूक काळात आचारसंहितेचा भंग होईल असे वर्तन करत असतात. कायदा माझे काय वाकडे करणार या भूमिकेत ते असतात. देशाच्या पंतप्रधानांना खोटे बोलण्याचा राष्ट्रीय आजार जडलेला आहे, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
महिला विधेयकाची भ्रूणहत्या केल्याचे ते म्हणतात. खरे म्हणजे महिला विधेयकाची गोहत्या तुम्ही केली आहे. 2023 ला हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर आपण राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण ऐका. तुम्ही अत्यानंदाने देशाच्या महिलांना शुभेच्छा दिल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सप्टेंबर 2023 मधील ट्विट पहा. 2023 ला मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक यांनी अद्याप अंमलात आणलेले नाही. याबद्दल नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागायला पाहिजे. हे मगरीचे अश्रू ढाळणे बंद करा, लोकं आता फसणार नाहीत, असे राऊत म्हणाले.
राष्ट्रावर असे काय संकट आले म्हणून तुम्ही राष्ट्राला संबोधन केले. मतदार पुनर्रचना बील तुमच्या मर्जीनुसार आणत होतात आणि त्याचा पराभव झाला. हे राष्ट्रावरील संकट नाही, फार तर भाजपवरील संकट आहे. त्यासाठी राष्ट्राला संबोधन करणे हा मूर्खपणा आहे. भाजपच्या पराभवासाठी निवडणूक काळात देशाच्या प्रसारमाध्यमांचा गैरवापर करणे हा फार मोठा अपराध आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली छाती पिटणाऱ्यांनी 2023 ला संसदेत काय झाले ते एकदा तपासून घ्यायला पाहिजे, असेही राऊत म्हणाले. तसेच कालच्या भाषणात मोदींच्या 86 वेळा काँग्रेसचा उल्लेख होता. काँग्रेसमुक्त भारत करायला निघालेल्यांच्या डोक्यातून 12 वर्षांत काँग्रेस गेलेली नाही. त्यांच्या नसानसात, रक्ताच्या प्रत्येक थेंबात, प्रत्येक श्वासात, शब्दा-शब्दात आणि विचारांमध्ये काँग्रेस आहे. काँग्रेस शिवाय या देशाला कुणी नेतृत्व देऊ शकत नाही हे मोदी नकळत सांगत आहेत, असेही राऊत म्हणाले.
भाजपला लोकसभेच्या 850 जागा करायच्या होत्या आणि त्या आम्ही रोखल्या. यात महिला आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही. 2023 ला 543 जागांसाठी महिला आरक्षणाचे विधेयक सर्वानुमते मंजूर झाले होतो. त्यानुसार 543 जागांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायला आमची काहीच हरकत नाही. पण यात महिलांना जागा दिल्या तर कदाचित भाजपच्या थोर पुरुष मंडळींच्या जागा महिलांसाठी राखीव होती. अमित शहा आणि मोदींची वाराणसीची जागाही राखीव होऊ शकते. त्यामुळे या थोर पुरुषांच्या जागांचा बचाव करण्यासाठी त्यांना 850 जागा निर्माण करायच्या आहेत. ही अत्यंत लाजिरवाणी, भयंकर गोष्ट आहे. देशासमोर हे सत्य आले आहे. त्यामुळे मोदींनी कितीही आक्रंदन केले तरी फरक पडत नाही, असेही राऊत म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, मोदींना हा देश कायम पेटवायचा असतो. कधी लव्ह जिहादच्या नावाखाली, कधी धर्मातरणाचे मुद्दे निर्माण करून, कधी कुणी काय खावे हे मुद्दे निर्माण करून. पण त्यांना असे कधी वाटत नाही की कश्मीरमधील पहलगाम किंवा पुलवामामध्ये असंख्य हिंदू मारले गेले त्यांच्या माता, भगिनी आणि पत्नी सुद्धा महिला आहे. त्या महिलांचा आक्रोश त्यांना कधी दिसला नाही. पण राजकीय आरक्षणात त्यांना महिलांचा आक्रोश दिसतोय.
