जिथे होर्डिंग पडून 16 जणांचा मृत्यू, तिथेच मोदींचा रोड शो; यासारखी अमानुष गोष्ट नाही! – संजय राऊत

मुंबईतील घाटकोपर येथे होर्डिंग पडून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे. होर्डिंगच्या ढिगाऱ्याखाली अद्यापही काही लोक अडकल्याची शक्यता आहे. एकीकडे ही दुर्घटना घडून 48 तास उलटत नाही तोच याच भागामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रोड शो सत्ताधाऱ्यांनी आयोजित केला होता. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी सडकून टीका केली आहे. जिथे होर्डिंग पडून लोकांचा मृत्यू झाला तिथेच मोदी रोड शो करतात यासारखी अमानुष गोष्ट नाही, असा घणाघात राऊत यांनी केला. ते माध्यमांशी बोलत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोड शोमुळे मुंबईकरांचे प्रचंड हाल झाले. ऐन गर्दीच्या वेळी मेट्रो सेवा आणि रस्तेही बंद करण्यात आल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. यावर भाष्य करताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, “देशाचे कार्यवाहक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोड शो साठी दुपारी 12 वाजल्यापासून मुंबईचे रस्ते, मेट्रो सेवा, ट्रेन, कार्यालये बंद करण्यात आले. यामुळे लोकांचे प्रचंड हालझाले. निवडणूक आयोग कुठे आहे? आचारसंहिता कुठे आहे? अशा प्रकारे प्रचार या देशात कधी झाला नव्हता. एका व्यक्तीने प्रचाराला यावे आणि त्याचा प्रचार सुरळीत व्हावा म्हणून सर्वत्र रस्ते बंद करण्यात आले, लोकांची गैरसोय करण्यात आली. ज्या रस्त्यावर होर्डिंग पडून 16 लोकांचा मृत्यू झाला, तिथेच पंतप्रधान रोड शो करतात यासारखी अमानुष गोष्ट नाही.”

ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकार बसले आहे. घटनाबाह्य मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री प्रचार करत आहेत. दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन्ही घटनाबाह्य (शिंदे आणि अजित पवार गट) पक्ष बरखास्त व्हायला हवे होते, पण ते प्रचार करत आहेत. ज्यांनी घटनेचे, संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे ते सर्वोच्च न्यायालय तारखांवर तारखा देत आहे. म्हणून संविधान रक्षणाची लढाई लोकसभा निवडणुकीत लढली जात आहे.

पक्ष सांभाळू शकले नाही, असे म्हणत टीका करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही खासदार राऊत यांनी निशाणा साधला. ज्यांनी पक्षावर दरोडा टाकला हेच असे बोलत असून चोरी केली हे त्यांनी मान्य केले आहे. चोरांना मदत कोणी केली? चोरांना मदत करणारे पंतप्रधान, गृहमंत्री, निवडणूक आयोग हेच चोरांचे साथिदार आहेत आणि आता तेच असे बोलत आहेत. म्हणूनच देशात बदल घडवायचा असून संविधानाचे रक्षण करायचे आहे. आम्ही पक्ष चांगल्या पद्धतीने सांभाळला आहे. 4 जूनला कळेल कोण शिवसेना, कोण राष्ट्रवादी आणि भाजप कुठे आहे, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

Watch: “…We have fully taken charge of our party and the Prime Minister will know on 4th June who the Shiv Sena and the Nationalist Party are,” says Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut pic.twitter.com/MwedBLtsqW

— IANS (@ians_india) May 16, 2024