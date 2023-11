भाजपाचा ‘डीएनए’ आम्हाला माहितीय, ते 26 वर थांबणार नाहीत; मिंधे-दादा गटाला खाऊन टाकतील! – राऊत

भारतीय जनता पक्षाचा डीएनए आम्हाला माहिती आहे. ते 26 जागांवर थांबतीलच असे नाही. मिंधे-अजित पवार गटाला ते खाऊन टाकतील. भाजप 26 आणि मिंधे-दादा गटाला 22, हे त्यांच्यासाठी खुप जास्त आहे. कारण त्यांच्यामागे जनाधार नाही आणि ते पराभूत होतील हे भाजपला माहिती आहे. त्यामुळे 26-22 चा फॉर्म्युला ही अफवा असल्याचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत म्हणाले. ते माध्यमांशी बोलत होते.

महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाबाबत विचारले असता राऊत म्हणाले की, जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात असून आमच्याच कोणतेही मतभेद, कटुता नाही. राज्यातून भाजपा समर्थित गद्दारांचे सरकार हटवायचे आणि लोकसभेसाठी ‘इंडिया’ आघाडीच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायच्या हे आमचे ध्येय आहे. तिन्ही पक्षात उत्तम संवाद असून प्रकाश आंबेडकर यांच्याशीही चर्चा सुरू आहे. पाच राज्याच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर आमची बोलणी अंतिम टप्प्यात येईल.

ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 48 जागा आणि त्यावरचे उमेदवार हे अत्यंत जिद्दीने निवडणूक लढतील आणि जिंकतील. त्यासाठी संघटनात्मक बांधणी आवश्यक असते. त्यामुळे शिवसेनेने आज 10 विभागीय नेत्यांना 48 मतदारसंघाची जबाबदारी दिली आहे. विभागीय नेते, संपर्कप्रमुख अशी शिवसेनेच्या कामाची पद्धत आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या नेत्यांना लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्याची घोषणा ‘दै. सामना’तून आज केली.

मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावरही राऊत यांनी भाष्य केले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात कोणीतरी विष कालवतंय. समाज कधीच इतका दुभंगला नव्हता. तंगडे तोडण्याची भाषा 1947 साली भारत-पाकिस्तानी फाळणी झालेली तेव्हा वापरली होती. पण राज्यात आरक्षण किंवा अन्य गोष्टींवरून एकमेकांचे रक्त सांडू, प्राण घेऊ, हात-पाय तोडू ही भाषा वापरली जात आहे. याचाच अर्थ राज्यातील सरकारला कोणी जुमानत नाही, असा घणाघात राऊत यांनी केला.

VIDEO | “I know the BJP and its DNA, they won’t restrict themselves to just 26 seats. It will eat their (Ajit Pawar-led NCP and Eknath Shinde’s Shiv Sena) share as well. Moreover, 26 seats are way too much for the BJP, they will lose in Maharashtra,” says Shiv Sena (UBT) leader… pic.twitter.com/zLuK344ifE

— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2023