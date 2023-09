उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाच खरी, दसरा मेळावा शिवतीर्थावरच होणार! – संजय राऊत

मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून शिवसेनेच्या परंपरांवर घाव घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही शिवसेनेच्या परंपरेचाच एक भाग असलेला शिवतीर्थावरील (शिवाजी पार्क) दसरा मेळाव्यावरूनही राजकारण सुरू आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाच खरी असून दसरा मेळावा शिवतीर्थावरच होणार अशी गर्जना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी मिळावी यासाठी मिंधे गटानेही महापालिकेकडे अर्ज केल्याचे वृत्त आहे. याबाबत विचारले असता संजय राऊत म्हणाले की, शिंदेंच्या वडिलांनी शिवसेना स्थापन केली का? प्रत्येकाने एकमेकांचा आदर राखला पाहिजे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली. त्यांच्या हयातीत उद्धव ठाकरे यांची कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या संपूर्ण कार्यकारिणीने उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून निवड केली.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना खरी आहे. हा फुटलेला गट नाही, तो फुटलेला गट आहे. आता महाराष्ट्रात त्यांच्या हातात सत्ता आहे, निवडणूक आयोग आहे, दिल्लीची सत्ता आहे, म्हणून तुम्ही काहीही मनमानी कराल हे चालणार नाही. गेल्या वर्षीची सभाही शिवाजी पार्कावर झाली. यावेळीही दसरा मेळावा शिवतीर्थावर होईल, असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.

#WATCH | Mumbai: On Dussehra celebrations at Shivaji Park, Shiv Sena (UBT) Rajya Sabha MP Sanjay Raut says, “There is only one Shiv Sena which is under the leadership of Uddhav Thackeray, the one which was established by Balasaheb Thackeray. Goons are there everywhere. If someone… pic.twitter.com/kTY628Mgad

