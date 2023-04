मोदींची पदवी नवीन संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर लावावी, त्यात लपवण्यासारखं काय? – संजय राऊत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी खोटी असल्याचे काही लोकांना वाटतंय. Entire Political Science मधील ही पदवी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे. त्यामुळे मोदींची ही पदवी नवीन संसद भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावण्यात यावी. यात लपवण्यासारखे काय आहे? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला.

माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांना मोदींच्या पदवीबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, मोदींची पदवी नवीन संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर लावावी यात चुकीचे काय आहे. पंतप्रधान मोदी चहा विकून शिकले. त्यांनी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चहा विकला आणि बीए, Entire Political Scienceमध्ये एमए केले. ही ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पदवी आहे. त्यामुळे ती नवीन संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर लावावी.

मोदींची पदवी खरी की खोटी असे विचारले असता ते म्हणाले की, पंतप्रधानांनी समोर येऊन सांगावे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकांसमोर येऊन ही पदवी दाखवली होती. त्यावर आता खुप लोकांनी संशय व्यक्त केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तर मोदींची पदवी मागितल्यावर 25 हजारांचा दंड झाला. आमची पदवी जनतेसमोर आहे. आपण राष्ट्रपती, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचीही पदवी मागवू शकतो. त्यामुळे पंतप्रधानांची पदवी लपवण्याचे कारण काय? त्यांनी समोर येऊन आपल्या पदवीबाबत खुलासा करावा, असेही राऊत म्हणाले. तसेच भाजपच्या बहुतांश लोकांच्या पदवी बोगस आहेत. हे बोगस पदवीचा कारखाना आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

Some ppl r calling https://t.co/DcBT74C7fo ‘s Degree a fake. I sincerely believe tht the Degree in #EntirePoliticalScience is historical & revolutionary ! Hence it shd be displayed at the Grand entrance of our new Parliament building,so tht people stop raising doubts about it! pic.twitter.com/TvW6Ym0IoW

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 3, 2023