महाराष्ट्र आज आनंदी आहे! उद्धव ठाकरे- राज ठाकरे भेटीवर संजय राऊत यांची प्रतिक्रीया

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेबव ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावर प्रतिक्रीया देताना शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केले आहे.

All together,⁰No problem at all! pic.twitter.com/NQ6FKBptbt

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 27, 2025