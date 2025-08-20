शहांनी मांडलेल्या विधेयकामुळे एनडीएत उडाला गोंधळ, भाजपला नायडू – कुमारांचा पाठिंबा गमावण्याची भिती – संजय राऊत

सामना ऑनलाईन
|

पंतप्रधानांन मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याबाबतचे एक विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहां यांनी सादर केले. या विधेयकावरून लोकसभेत मोठा गोंधळ झाला. विरोधी खासदारांनी या विधेयकाची प्रत फाडून गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे भिरकावल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत.

या विधेयकावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत एक ट्विट केले आहे. मोदी सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामुळे चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्यावर भितीचं सावट असल्याचे त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

पंतप्रधानांनमुख्यमंत्र्यां च्या अटकेबाबत एक विधेयक आज मोदी शहा यांनी संसदेत मांडले. या विधेयकामुळे चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार हे सर्वात जास्त घाबरलेले आहेत. मोदी सरकारला देखील ते सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतील का? याची भिती वाटत आहे‘, असे ट्विट संजय राऊत यांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईकरांना मुसळधार पावसापासून दिलासा, लोकल ट्रेन सेवा सुरळीत; पुढील 24 तास कसं असेल हवामान? जाणून घ्या

सिडको भूखंड घोटाळा, रोहित पवारांनी मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर केले गंभीर आरोप; मुख्यमंत्र्यांना भेटीची मागितली वेळ

संसदेत गोंधळ! विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडून अमित शहांसमोर फेकली; वाचा नेमकं काय घडलं?

रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानवर निर्बंध लादले, व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरीचे वक्तव्य

गडचिरोलीत पूरग्रस्त आणि दुर्गम भागात आरोग्य सेविकेची तब्येत खालावली, प्रशासनाने हेलिकॉप्टरमधून एअरलिफ्ट करत वाचवले प्राण

BCCI साठी महिलांच्या सिंदूर पेक्षा पैसा महत्त्वाचा आहे, आदित्य ठाकरे यांचे टीकास्त्र

आपण पुन्हा मध्ययुगीन काळात जगत आहोत, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याच्या विधेयकावर राहुल गांधी यांची टीका

Video – हेडफोनने केला घात, भांडूपमध्ये विजेचा शॉक लागून 17 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा विचार करून ओला दुष्काळ जाहीर करा: हर्षवर्धन सपकाळ