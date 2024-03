चुनाव आयोग हा भाजपचा ‘चुना लगाव’ आयोग झालाय, संजय राऊत यांचा हल्लाबोल

चुनाव आयोग हा भारतीय जनता पक्षाचा ‘चुना लगाव’ आयोग झाला आहे. भाजपची ही विस्तारित शाखा आहे. टी.एन. शेषण यांच्या काळातील तटस्थ, निष्पक्ष निवडणूक आयोग आता राहिलेला नसून गेल्या 10 वर्षात याचे खासगीकरण झाले आहे, असा जबरदस्त हल्लाबोल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. रविवारी सकाळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी खासदार संजय राऊत यांना प्रश्न विचारला. याला उत्तर देताना ते म्हणाले की, सध्याच्या राजवटीमध्ये कारणाशिवाय आणि भाजपच्या फायद्याशिवाय काहीही होत नाही. अरुण गोयल यांना सर्व नियम, कायदे, संविधान डावलून निवडणूक आयुक्त केले होते. प्रशांत भूषण यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गोयल यांच्या नेमणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तेव्हा सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. आता त्यांनी राजीनामा दिला आहे. म्हणजे काहीतरी ठरवून घोळ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

निवडणूक आयोग हा तीन जणांचा असतो. आता फक्त राजीव कुमार उरले असून एकाने राजीनामा दिलाय, तर दुसरे निवृत्त झाले आहेत. आता उरलेल्या दोन जागांवर भाजपकडून जसे राज्यपाल नेमले जातात तसे कोणीतरी कार्यकर्ते नेमले जातील. कारण निवडणूक आयोग हा भाजपच्या वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार, आदेशानुसारच काम करतो हे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भात दिलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. पक्षांतरबंदी कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन झालेले असताना, दहाव्या परिशिष्ठाची मोडतोड केलेली असतानाही निवडणूक आयोग भाजपच्या दबावाखाली धृतराष्ट्राप्रमाणे डोळे मिटून बसला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोग असला काय किंवा नसला काय या देशाला काही फरक पडत नाही, असेही राऊत म्हणाले.

अरुण गोयल यांनी दिलेल्या तडकाफडकी राजीनाम्यामागेही मोदी-शहांचा काहीतरी डाव असेल. कारण त्यांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिलेला नाही. त्यांची नेमणूकच अनैतिक होती. अनैतिक पद्धतीने नेमणूक झालेली व्यक्ती नैतिक कारणासाठी राजीनामा देईल का? ज्यांनी त्याला नेमले त्यांनीच त्याला दूर केले. आता त्या जागी भाजपकडून आणखी एक उपयुक्त व्यक्ती नेमली जाईल, असेही राऊत म्हणाले.

महाराष्ट्रातील जागावाटपाच्या प्रश्नावरही राऊत यांनी भाष्य केलेय. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या दोन डंपरच्या हातातून महाराष्ट्र निसटतोय. त्यामुळे मोदींनी महाराष्ट्रातून निवडणूक लढवण्याची गळ घातली जात आहे. मोदी महाराष्ट्रातून निवडणूक लढले तर आपल्याला किमान चार-पाच जागा मिळतील असे मिंधे-भाजप म्हणणे असून बहुतेक मोदी ही ऑफर स्वीकारणार आहेत. नितीन गडकरी यांचे तिकीट कापून नागपुरातून किंवा पुण्यात लढावे असे मोदींच्या डोक्यात आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र येऊन 40च्या वर जागा जिंकत असून यांना रोखायचे असेल तर मोदींना महाराष्ट्रातून निवडणूक लढवावी लागेल. ही त्यांची भीती, वैफल्य असल्याचा टोला राऊत यांनी लगावला.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “They are so scared of Maha Vikas Aghadi, so scared of Uddhav Thackeray and Sharad Pawar. They are baffled. There are 48 seats here, MVA is preparing for 40+…Our mission is to contest all seats and win. The change in the power of… pic.twitter.com/aRI9yqW6Uw

— ANI (@ANI) March 10, 2024