“…म्हणून तीन वर्ष तारीख पे तारीख”, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या मिंधेंसोबतच्या फोटोवर संजय राऊतांचा निशाणा

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच आहे. कोर्टानेच दोन दिवसांची तारीख, पाच तासांचा वेळ आणि त्या वेळेचे पक्षकारांसाठी विभाजन असे सुनावणीचे शेड्युल निश्चित केले होते. मात्र आज शिवसेनेचे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. वकिलांनी आग्रही विनंती करताच न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. कोर्टात हे प्रकरण सुरू असतानाच सरन्यायाधीश मुंबईत आले होते आणि त्यांचे स्वागत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधला.

सरन्यायाधीश हे एका कार्यक्रमासाठी मुंबईत आले होते. यावेळी मुंबई विमानतळावर एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि याचे फोटो समाज माध्यमावर टाकले. याची पोस्ट रिशेअर करत “म्हणून तीन वर्ष तारीख पे तारीख”, असे एका ओळीचे कॅप्शन देत संजय राऊत यांनी टीका केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Jalna crime news – जालन्यात गावठी पिस्तुलातून गोळ्या झाडून तरुणाचा निर्घृण खून, पोलिसांनी दोन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या

माझे ते माझे आणि तुझे ते माझ्या बापाचे, अशी भाजपची भूमिका; संजय राऊत यांचा घणाघात

आगामी काळात शरद पवारांसह अजित पवार महाविकास आघाडीत येतील; संजय राऊत यांचे संकेत

आता माणसांच्या मताला, जगण्याला आणि विचारांना काहीही किंमत राहिलेली नाही, सर्वकाही भ्रष्ट पैशांतून तोलले जातेय; संजय राऊत यांचा संताप 

Mumbai news – अंधेरीतील रहिवासी इमारतीवर गोळीबार, बॉलीवूड अभिनेता KRK ला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

शिवसेना बेरोजगारांना देणार नोकरीची संधी; शिवसेना भवनमध्ये अभ्यास वर्ग

मेलो तरी बेहत्तर, दोन व्यापाऱ्यांचे गुलाम म्हणून जगणार नाही, शपथ घ्या! उद्धव ठाकरे यांचे महाराष्ट्राला खणखणीत आवाहन

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुलामांचा बाजार मांडलाय! राज ठाकरे यांचा हल्ला

मुंबई उच्च न्यायालयाचा तडाखा, वडिलांच्या मंत्रीपदावर शेकताच विकास गोगावले पोलिसांना शरण; राड्याच्या दीड महिन्यानंतर सरेंडर