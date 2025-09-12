भ्रष्टाचार करून पैसा आणि सत्ता मिळवली तर कधीतरी नेपाळ होणारच! संजय राऊत कडाडले, मिंध्यांची सालटी काढली

सामना ऑनलाईन
|

भ्रष्टाचार करून पैसा आणि सत्ता मिळवली तरी कधीतरी नेपाळ होणारच, असा सावधगिरीचा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत दिला. या विधानानंतर महाराष्ट्रात मिंधे गटाने राऊत यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार दाखल केली. याचा संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट करून खरपूस समाचार घेतला आहे. नेपाळच्या तरुणांनी क्रांतीचा मार्ग दाखवला. भ्रष्ट शासन कर्त्याना रस्त्यावर आणले. त्यामुळे एकजात सगळे मिंधे लोक घाबरणारच! ये डर अच्छा है! अशा शब्दात संजय राऊत यांनी मिंध्यांची सालटी काढली.

संजय राऊत यांनी शुक्रवारी सकाळी एक्स अकाऊंटवरून एक पोस्ट शेअर केली आहे. “महाराष्ट्रात आणि देशात नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नेपाळी तरुणांचा लढा भ्रष्टाचार आणि हुकूमशाही विरुद्ध असल्याचे मी सांगताच महाराष्ट्रात मिंधे गटाने माझ्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आज हेच मूर्ख लोक पोलीस आयुक्तांना भेटून माझ्यावर कारवाईची मागणी करत आहेत; खुशाल करा अशी मागणी! हे लोक घाबरले आहेत! भ्रष्टाचार करून पैसा आणि सत्ता मिळवली तरी कधीतरी नेपाळ होणारच, ये डर अच्छा है!”, असे संजय राऊत म्हणाले.

सावधान! अशी परिस्थिती कुठल्याही देशात होऊ शकते; नेपाळमधील अराजकतेवरून संजय राऊत यांचा इशारा

तसेच नेपाळच्या तरुणांनी क्रांतीचा मार्ग दाखवला. भ्रष्ट शासन कर्त्याना रस्त्यावर आणले. त्यामुळे एकजात सगळे मिंधे लोक घाबरणारच! असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला. या पोस्टमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मिंधे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि बीजेपी मुंबईलाही टॅग केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उत्तराखंडमधील हवामानात सुधारणा झाल्याने केदारनाथ धाम भाविकांनी फुलले

दिल्ली हायकोर्टात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी; न्यायाधीश, वकिलांना सुखरूप बाहेर काढलं, बॉम्ब शोधक पथक घटनास्थळी दाखल

अमेरिकेत हिंदुस्थानी वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या; बायको- मुलासमोरच कुऱ्हाडीने चिरला गळा

विराट-अनुष्काला कॅफेतून बाहेर काढलं; महिला क्रिकेटपटूंसमोर घडला धक्कादायक प्रकार, न्यूझीलंडमध्ये नेमकं काय झालेलं?

पुणे बाजार समिती भ्रष्ट्राचार प्रकरण – जी 56 मोकळ्या जागांचे मनमानी पध्दतीने वाटप

आपल्या राज्यकर्त्यांनी नेपाळमधल्या उद्रेकाकडे गांभीर्याने पहावं, संजय राऊत यांचे विधान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधी पक्षनेत्यांसोबत नाशिकमध्ये फिरावं, संजय राऊत यांचे आव्हान

C.P. Radhakrishnan – सीपी राधाकृष्णन बनले देशाचे 15 वे उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली पद आणि गोपनियतेची शपथ

Share Market update – शेअर बाजारात तुफान तेजी; निफ्टी 25 हजार पार, सेन्सेक्सही वधारला, नेमकं काय कारण