विरोधी पक्षनेता नेमला तर सरकारची लक्तरं काढली जातील म्हणून सरकार घाबरतंय; संजय राऊत यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विधीमंडळाचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले असून यंदाही सरकारने विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद दिलेले नाही. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. ”विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय अधिवेशन चालवणं ही लोकशाहीची विटंबना आहे. विरोधी पक्षनेता नेमला तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर सरकारची लक्तरं काढेल म्हणून सरकार घाबरतंय”, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.

”विरोधी पक्षनेते पदावर सरकार चर्चाही करायला तयार नाही. हा कसला अहंकार? महाभारतात असा अहंकार दुर्योधनाला होता. महाभारतात पांडवांनी सहा गावं मागितली. त्यावर दुर्योधन अहंकराने म्हणाला की सहा गावं काय मी तुम्हाला सुईच्या अग्राइतकी जमीन देखील देणार नाही. त्या अहंकारांतून दुर्योधन व कौरवांचा विनाश झाला होता. तशीच भाजप आणि मिंधे गटाची भूमिका आहे”, असे संजय राऊत म्हणाले.

”विरोधी पक्षनेता हवा अशी अजित पवारांची भूमिका होती. पण मुख्यमंत्री फडणवीसांना व मिंधे गटाला विरोधी पक्षनेता नकोय कारण त्यांची सगळी लक्तरं बाहेर काढणारा घटनात्मक पदावर येईल व त्याचे महाराष्ट्राला ऐकावे लागेल. म्हणून या सरकारला विरोधी पक्ष नेता दोन्ही सभागृहात नेमायचा नाही. ही लोकशाहीची विटंबना व विडंबना आहे. असेही ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

T20 WC 2026 – ती एक चूक अन् टीम इंडियानं सामना गमावला, दिग्गज खेळाडूने गंभीर-सूर्याची पिसं काढली

खुशखबर! EPFO ने पुन्हा सुरू केली एक सुविधा; खातेधारकांना होणार मोठा फायदा

“अजितदादांच्या अपघातात उगाच थातूरमातूर रिपोर्ट नको, तपासात काळंबेरं झाल्यास…”, ब्लॅकबॉक्सचा उल्लेख करत रोहित पवारांचा इशारा

क्षेपणास्त्रे आणि लेझर तंत्रज्ञानाने हिंदुस्थान होणार ‘अभेद्य’, इस्रायलसोबत मोठा संरक्षण करार होण्याची शक्यता

सुनेत्रा पवारांच्या एका मंत्र्याची शेंडी फडणवीसांच्या हातात आहे – संजय राऊत

मेक्सिकोतील कुप्रसिद्ध ड्रग्ज माफिया एल मेंचो लष्करी कारवाईत ठार; संपूर्ण देशात हिंसाचार, हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी ॲडव्हायझरी जारी

आधी महिलेला नाव विचारलं, मुस्लीम असल्याचे समजताच भेट दिलेलं ब्लँकेट परत घेतलं; भाजपच्या माजी खासदाराचा कारनामा

माझी वसुंधरा अभियान, नवी मुंबई राज्यात दुसरी; वरळी येथे पार पडला पुरस्कार वितरण सोहळा

ठाण्याच्या मेट्रो कारशेडविरोधात भूमिपुत्र रस्त्यावर; मोघरपाडावासीयांनी चुली पेटवल्या, ट्रॅक्टरही फिरवून आंदोलन छेडले