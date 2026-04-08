West Bengal – यंदाची निवडणूक भय – हिंसा रहित म्हणणाऱ्या आयोगाला संजय राऊत यांनी वाहिली श्रद्धांजली

निवडणूक आयोग व तृणमूल काँग्रेसचे नेते यांच्यामध्ये आज दिल्लीत एक बैठक पार पडली. ही बैठक अवघ्या 7 मिनिटात आटोपली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने एक ट्विट करत पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोग भय आणि हिंसा रहित होतील तसा स्पष्ट संदेश तृणमूल काँग्रेसला दिल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या ट्विटवर देशभरातून टीका होत असून विरोधकांनी देखील आयोगाला फैलावर घेतले आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी यावरून निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाचे ट्विट रिट्विट केले आहे. त्यासोबत ”देशाच्या गद्दारांना चपलेने झोडले पाहिजे. निवडणूक आयोगाला श्रद्धांजली” अशी पोस्ट त्यांनी शेअर केली आहे.

दिल्ली येथे आज निवडणूक आयोग व तृणमूल काँग्रेसचे नेते यांच्यामध्ये पार पडलेल्या बैठकीनंतर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्याला चालते व्हा, असे म्हटल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला आहे. तर निवडणूक आयोगाने या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसला निवडणूका भय व हिंसा रहित होणार असल्याचा स्पष्ट संदेश दिल्याचे म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बीडीडी चाळवासियांना दरमहा 40 हजार घरभाडे द्या, आदित्य ठाकरे यांचे म्हाडाला पत्र

युद्धाच्या वाटाघाटींमध्ये हिंदुस्थान कुठेच दिसत नाही, जयराम रमेश यांचा मोदींना टोला

आता हे स्पष्ट झाले की…; अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव यांच्यासह विरोधकांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

पवन खेडा यांचा हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर पुन्हा निशाणा; पत्नीनंतर भावाच्या विदेशी लिंकवर उपस्थित केले प्रश्न

IPL 2026 – जोस बटलरचा नवा विक्रम; टी-20 क्रिकेटमध्ये कॅरेबियन खेळाडूंच्या सिंहासनाला दिला धक्का

बुलढाणा हादरले! सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकाचे तीन चिमुरडींवर लैंगिक अत्याचार; संतप्त ग्रामस्थांनी केली धुलाई

भाजपने देशाचे परराष्ट्र धोरण रसातळाला नेले, अखिलेश यादव यांची टीका

शस्त्रसंधीनंतर होर्मुझमध्ये जहाजांचे ट्रॅफिक जाम; 3000 जहाजे अडकली, 14 दिवसात मार्ग मोकळा होणार?

अमरावतीच्या नावाखाली कमिशन आणि भ्रष्टाचार सुरू, जगन मोहन रेड्डींचा चंद्राबाबू नायडू सरकारवर हल्लाबोल