अब आयेगा मजा! कायदेशीर नोटीस बजावणाऱ्या मिंध्यांना संजय राऊत यांचा इशारा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवणाऱ्या मिंध्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. मिंधेंची ही नोटीस म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असून ही नोटीस म्हणजे राजकीय विनोद आहे, असा सणसणीत टोला राऊत यांनी हाणला आहे.

आपल्या एक्स पोस्टच्या अधिकृत हँडलवरून संजय राऊत यांनी मिंधेंची ही नोटीस शेअर केली आहे. या नोटीसीत एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी मानहानीकारक मजकूर छापल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसंच, या मजकुरात उल्लेख केल्याप्रमाणे शिंदे यांनी कोणतंही वर्तन न केल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. या नोटिसीवरूनच संजय राऊत यांनी मिंध्यांचा समाचार घेतला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये राऊत म्हणाले की, 50 खोके एकदम ओके. इसे कहते है ऊलटा चोर कोतवाल को डाटे. गैरसंविधानिक मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे ने हमे एक legal notice भेजी है.very intresting and one of the funny political document. अब आयेगा मजा!! जय महाराष्ट्र!, असं राऊत या ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत.

50 खोके एकदम ओके।

इसे कहते है ऊलटा चोर कोतवाल को डाटे।

गैरसंविधानिक मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे ने हमे एक legal notice भेजी है.very intresting and one of the funny political document.

अब आयेगा मजा!!

जय महाराष्ट्र!

सामना वृत्तपत्रात दिनांक 26 मे 2024 रोजी प्रकाशित झालेल्या रोखठोकमधील मिंध्याच्या पोलखोलीवर या नोटीसीतून आक्षेप घेण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकीत पैशांचा अफाट वापर केल्याचा तसंच, प्रत्येक मतदारसंघात किमान 25-30 कोटी रुपये वाटल्याचा आणि अजित पवार यांचा एकही उमेदवार निवडून येऊ नये यासाठी प्रयत्न केल्याचा घणाघात या रोखठोकमधून राऊत यांनी केला होता. त्यावरूनच मिंधेंनी ही नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही नोटीस म्हणजे निव्वळ एक राजकीय विनोद असल्याचा टोला राऊत यांनी आपल्या पोस्टमधून लगावला आहे.