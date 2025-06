चम्पूहरणम्, मृगयाकलह:.. नाशिककरांसाठी संस्कृत नाट्यसप्तकाची पर्वणी, 22 जून रोजी रंगणार महोत्सव

शाळेत स्कोरिंग विषय म्हणून बघितला जाणारा संस्कृत विषय नंतरच्या आयुष्यात फक्त एखाद्या उत्सवात किंवा पूजाअर्चेच्या वेळी मंत्र म्हणण्या पुरता मर्यादित होता. मात्र गेल्या काही वर्षात संस्कृतासाठी चांगले दिवस आले आहेत. तरुणाईचा ओढा संस्कृत शिकण्याकडे आणि भाषा वापरात आणण्याकडे मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पुण्यामुंबई पाठोपाठ नाशिक सारख्या शहरात देखील संस्कृतप्रेमींची संख्या वाढत असून आता संस्कृत नाट्य चळवळ देखील उभी राहिली आहे. महाकवी कालिदासदिनाच्या पार्श्वभूमीवर कृष्ण द्वैपायन गुरुकुल आणि रुपकादी शोध मंच यांनी संयुक्तरित्या नाशिकमध्ये संस्कृत नाट्य महोत्सवाचे आयोजन केले आहे.

महाराष्ट्रात नाट्यगृहांना ‘अच्छे दिन’ आले असतानाच आता नाशिकरांना संस्कृत नाटकांची पर्वणी अनुभवता येणार आहे. महाभारतातील अर्जुनाच्या पाशुपतास्त्र प्राप्तीची कथा, आजोबा आणि नातीच्या निर्मळ नात्याची गोष्ट तसेच हिंदुस्थानची भव्य सांस्कृतिक परंपरा संस्कृत नाट्यातून समोर येणार आहे.

रविवार, 22 जून रोजी नाशिकच्या महाकवी कालिदास नाट्यगृहात सकाळी 9:30 ते दुपारी 3:30 या वेळात संस्कृत नाट्यमहोत्सव रंगणार आहे. यावेळी नाट्यप्रेमींना लागोपाठ सात संस्कृत नाट्यांचा अनुभव घेता येणार आहे.

चम्पूहरणम्, मृगयाकलह:, भगवदज्जुकम्, अम्बरीषाख्यानम् यासह तीन बालनाट्य अवयवकलह:, बुधिर्बवती सदा आणि न कालिदासादपरस्य वाणी अशा नाट्यसप्तकाची पर्वणी नाशिककरांना अनुभवता येणार आहे.

कालिदास दिन हा कला, साहित्य आणि संस्कृती यांचा गौरव पाहण्याचा एक सोहळा असतो, आणि या वर्षी तरुणाईच्या कल्पक विचारांतून हा गौरव साकारला जाणार आहे, तेव्हा या क्षणांचे आमण साक्षीदार व्हावे, असे आवाहन संस्कृत नाट्य लेखिका रुचिता पंचभाई यांनी केली आहे.

संस्कृत नाट्यमहोत्सवामुळे नाट्यक्षेत्र आणि संस्कृत भाषा यांतील जवळचा संबंध लक्षात आल्यास एक नवीन कार्यक्षेत्राची ओळख होईल, त्याने अनेक लोक दोन्ही क्षेत्रांत जोडले जाऊन नवीन संधी निर्माण होतील. रसिक, नाट्यकर्मी, अभ्यासक आणि विद्यार्थी या सर्वांच्या सहभागातून आणि प्रयत्नांमधून उभ्या राहिलेल्या कार्याला एक अनोखा मंच मिळेल, अशा शब्दात डॉ. तन्मय भोळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

