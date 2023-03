Satish Kaushik death सतीश कौशिक यांच्या मृत्यूचे कारण समजले

चित्रपट जगतात ‘कॅलेंडर’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक सतीश कौशिक यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं. वयाच्या 66 व्या वर्षी सतीश कौशिक यांनी आज पहाटे अखेरचा श्वास घेतला. सतीश कौशिक यांचे मित्र आणि अभिनेते अनुपम खेर यांनी ट्विट करून याविषयी माहिती दिलीय. सतीश कौशिक यांच्या अकस्मात निधनाने सर्वांना मोठा धक्का बसलाय. दिल्लीत कारमधून प्रवास करत असताना सतीश यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याचे बोलले जात आहे, मात्र दोन दिवसांपूर्वीच धडधाकट दिसणाऱ्या सतीश यांचं अचानक निधन कशामुळे झालं, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

सतीश कौशिक यांच्या मृत्यूच्या आदल्या रात्री काय घडले?

7 मार्चला सतीश कौशिक मुंबईत जावेद अख्तर यांच्या होळी पार्टीत ते सहभागी झाले होते. जिथे त्यांनी जावेद अख्तर आणि शबाना आझमी यांच्यासोबत होळी साजरी केली. या होळी पार्टीत त्यांनी कुटुंबीय व मित्रांसोबत मनसोक्त होळी खेळली होती. त्यादरम्यानचे फोटोही त्यांनी सोशल मिडियावर शेअर केले होते. दुपारपर्यंत पार्टीचा आनंद लुटल्यानंतर गुरूग्राम येथे आपल्या एका नातेवाईकाला भेटायला ते रवाना झाले. 8 मार्च रोजी दिल्लीत होळी साजरी होत असल्याने, ते आपल्या कुटुंबासह होळी साजरी करण्यासाठी तिथे गेले होेते.



अभिनेते अनुपम खेर यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री सतीश कौशिक आपल्या मित्राच्या घरी होते, होळीच्या उत्सवानंतर, सतीश यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांनी लगेच ड्रायव्हरला बोलावलं. मला हॉस्पीटलमध्ये घेऊन चल, असं ते म्हणाले. त्यांना त्वरित गुरुग्राममधील फोर्टिस रुग्णालयात हलवण्यात आलं. डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केलेत. पण त्यांना वाचवता आलं नाही. कारमध्येच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यावेळी रात्रीचा 1 वाजला होता. कौशिक यांच्या मृत्यूमागे काही घातपात नाही ना हे तपासण्यासाठी सतीश कौशिक यांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी पाठवण्यात आला होता. प्राथमिक अहवालात त्यांच्या शरीरावर जखमेच्या कोणत्याही खुणा नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे. हृदयविकाराच्या झटक्यानेच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं या अहवालातून कळालं आहे.

Delhi | Post-mortem of actor Satish Kaushik is over. The initial report suggests no injury mark was found over the body. Reports stated cardiac arrest as the cause of death of the actor: Sources pic.twitter.com/h61GMBagN4

— ANI (@ANI) March 9, 2023