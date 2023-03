Satish Kaushik परवा मनसोक्त रंग खेळले, आज जगाचा निरोप घेतला; बॉलिवूड शोकसागरात

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माता सतीश कौशिक यांचे ह्रदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. वयाच्या 66 व्या वर्षी त्याने अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अकाली निधनामुळे बॉलिवूड शोकसागरामध्ये बुडाले आहे. अनेक कलाकारांनी ट्विट करून सतीश कौशिक यांच्या निधनाबाबत शोक व्यक्त केला आहे. कौशिक यांनी अचानक जगाचा निरोप घेतल्याने कलाकारांनाही धक्का बसला आहे.

सतीश कौशिक यांनी परवाच होळी आणि धुलिवंदन रंगांची उधळण करून साजरी केली होती. प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी जुहू येथे एका पार्टीचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात सतीश कौशकही सहभागी झाले होते. त्यांनी सहकाऱ्यांसोबत रंग खेळून होळी आणि धुलिवंदनाचा आनंद लुटला होता. याचे फोटोही सोशल मीडियावर त्यांनी शेअर केले होते. जावेद अख्तर, रिचा चढ्ढा, अली फजल आणि महिमा चौधरीसोबतचे फोटो शेअर करत सतीश कौशिक यांनी होळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. यानंतर दोन दिवसातच त्यांच्या निधनाचे वृत्त आल्याने चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे.

बॉलिवूड अभिनेते अनुपम खेर यांच्यासह अभिनेत्री कंगना रनौत हिनेही ट्विट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. सकाळी उठल्यावर ही धक्कादायक बातमी कळाली. सतीश हे खूप चांगले अभिनेते आणि दिग्दर्शक होते. आम्हाला त्यांची आठवण येईल. ओम शांती, असे ट्विट कंगनाने केले आहे.

Woke up to this horrible news, he was my biggest cheerleader, a very successful actor and director #SatishKaushik ji personally was also a very kind and genuine man, I loved directing him in Emergency. He will be missed, Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/vwCp2PA64u — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 9, 2023

सतीश कौशिक गेल्याचे वाचून धक्का बसला. त्यांच्या कुटुंबियांसह आपल्या सर्वांचे खुप मोठे नुकसान झाले. सतीश भाई तुम्हाला शांती लाभो, असे ट्विट अभिनेते मनोज वाजपेयी यांनी केले आहे.

Completely shocked to read this ! What a great loss for all of us and his family! Condolences to his family & friends!May you rest in peace Satish Bhai ! https://t.co/IGJqVK3Hgk — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) March 9, 2023

2 वर्षांचा मुलगा गेला, अन्…

अभिनेते सतीश कौशिक यांचा विवाह 1985मध्ये शशी कौशिक यांच्याशी झाला होता. लग्नानंतर एक वर्षाने त्यांना मुलगाही झाला. मात्र, दोन वर्षाचा होताच मुलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सतीश कौशिक यांना मोठा धक्का बसला. 16 वर्षानंतर म्हणजे 2012 मध्ये त्यांच्या घरात पुन्हा नव्या पाहुण्याचे आगमन झाले. सरोगसीच्या मदतीने त्यांच्या घरात मुलीने जन्म घेतला.