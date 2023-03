सतीश कौशिक यांच्या मृत्युचे गूढ वाढले, पोलिसांना ‘त्या’ फार्महाऊसवर सापडली संशयास्पद औषधे

ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक सतीश कौशिक यांचे बुधवारी (9 मार्च) रात्री दिल्लीत निधन झाले. हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचे निधन झाल्याचे समोर आले होते. मात्र आता या मृत्यूप्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलिसांना याबाबत काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत.

मृत्यूच्या काही तास आधी त्यांनी एका होळी पार्टीला हजेरी लावली होती. त्यानंतर रात्री उशिरा त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाला आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. परंतु पार्टीमध्ये आणि त्यानंतर रुग्णालयात नेईपर्यंत नक्की काय घडले या गोष्टींचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे

दिल्ली पोलिसांचे एक पथक सतीश कौशिक यांनी ज्या फार्महाऊसवर होळीच्या पार्टीला हजेरी लावली तिथे पोहोचले. तपास पथकाने फार्महाऊसमधून काही संशयास्पद औषधं जप्त केली आहेत. त्याचा सतीश कौशिक यांच्या निधनाशी काही संबंध आहे किंवा नाही याबद्दल स्पष्टता नाही.

दरम्यान, सतीश कौशिक ज्या पार्टीत उपस्थित होते, त्या पार्टीत एक वाँटेड उद्योगपतीही उपस्थित होता. पोलिसांनी पाहुण्यांच्या यादीची तपासणी केली, त्यामध्ये या उद्योगपतीचे नाव समोर आले आहे. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. कौशिक यांच्या मृत्यूपासून तो फरार आहे. त्यामुळे सतीश कौशिक यांच्या मृत्यूचे गूढ वाढले आहे. पोलीस सध्या शवविच्छेदन अहवाल येण्याची वाट पाहत आहेत. त्यानंतरच सर्व काही स्पष्ट होईल.

#SatishKaushikDeath | Party was organized at the farmhouse of an industrialist. Police is going through the guest list. The party was attended by an industrialist who is wanted in a case: Sources

