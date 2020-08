सत्यपाल मलिक मेघालयचे राज्यपाल, कोश्यारींकडे महाराष्ट्रासह गोव्याची जवाबदारी

सत्यपाल मलिक यांना मेघालयच्या राज्यालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांच्याकडे गोव्याचे राज्यपालपद होते. आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे गोव्याचीही जवाबदारी देण्यात आली आहे.

ऑगस्ट 2018 ते ऑक्टोबर 2019 दरम्यान सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीरचे राज्यपाल होते. 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना गोव्याच्या राज्यपाल पदी नियुक्त केले होते. तर मलिक यांच्या जागी गिरीश चंद्र मुर्मू यांना जम्मू कश्मीरच्या उपराज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले होते. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू कश्मीरमध्ये मलिक यांनी मोलाची भुमिका बजावली.

Satya Pal Malik, Governor of Goa transferred & appointed as Governor of Meghalaya, and Bhagat Singh Koshyari, Governor of Maharashtra to discharge the functions of the Governor of Goa in addition to his own duties. pic.twitter.com/bsfaeQYgTe

