सत्यपाल मलिक दिल्ली पोलीस ठाण्यात, अटकेच्या चर्चांना आलेले उधाण

जम्मू कश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बुधवारी दिल्लीतील आरके पुरम पोलीस ठाण्यात आले होते. त्यामुळे सत्यपाल मलिक यांनी दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्याची चर्चा संपूर्ण देशभरात रंगली होती. मात्र त्यावरून काही वाद निर्माण होण्याआधीच दिल्ली पोलिसांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत त्यांनी सत्यपाल मलिक यांना अटक न केल्याचे सांगितले आहे.

Former J&K Governor Satya Pal Malik was neither arrested nor detained by Delhi Police. Malik visited RK Puram PS on his own & was there for 2 hrs. 24 people were detained after a tent was erected at public park in RK Puram without intimating police. They were released by 3pm:…

