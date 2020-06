दिल्लीच्या आरोग्यमंत्र्यांना रुग्णालयात दाखल केले , तातडीने केली कोरोनाची चाचणी

दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याची त्यांची तक्रार होती. जैन यांची कोरोना चाचणीही करण्यात आली आहे.

Delhi Health Minister Satyendar Jain says he has been hospitalised due to high-grade fever, sudden drop in oxygen level

— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2020