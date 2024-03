स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला दिला

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील 24 तासांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार स्टेंट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती मंगळवारी सायंकाळी साडे पाच वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाला दिली आहे.

#BREAKING CONFIRMED SBI sends all #ElectoralBonds data to the Election Commission of India by 5:30 pm #SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/crKiwqCkvN

— Bar & Bench (@barandbench) March 12, 2024