SBI ही लोकप्रिय सेवा बंद करणार; बँकेने दिली महत्त्वाची माहिती

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) 30 नोव्हेंबर 2025 नंतर एसबीआय आणि योनो लाइटद्वारे ऑनलाइन एमकॅश पाठवण्याची सुविधा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. ही सेवा बंद झाल्यानंतर ग्राहक नोंदणीशिवाय पैसे पाठवण्यासाठी किंवा एमकॅश लिंक किंवा अॅपद्वारे पैसे दावा करण्यासाठी एमकॅश वापरू शकणार नाहीत. बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवरील पोस्टमध्ये एसबीआयने त्यांच्या ग्राहकांना तृतीय-पक्ष लाभार्थ्यांना पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी UPI, IMPS, NEFT आणि RTGS सारखे इतर सुरक्षित आणि सर्वाधिक वापरले जाणारे डिजिटल पेमेंट पर्याय वापरण्याची विनंती केली आहे.
एसबीआयच्या वेबसाइटनुसार, mCash (पाठवणे आणि दावा करणे) सुविधा 30 नोव्हेंबर 2025 नंतर ऑनलाइन एसबीआय आणि योनो लाइटवर उपलब्ध राहणार नाही. तृतीय-पक्ष लाभार्थ्यांना पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी UPI, IMPS, NEFT, RTGS इत्यादी पर्यायी व्यवहार चॅनेल वापरणे आवश्यक असेल. तरतुदी (कर वगळून) 5,400.12 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, जे अनुक्रमे आणि वार्षिक दोन्ही प्रकारे जास्त आहेत.
गुगल प्ले स्टोअरवरून एसबीआय एमकॅश अॅप डाउनलोड केल्यानंतर लॉग इन करण्यासाठी तुमचा एमपीआयएन नोंदणी करा. ग्राहक आता त्यांच्या एमपीआयएन वापरून एसबीआय एमकॅश अॅपमध्ये लॉग इन करू शकतात. पासकोड वापरून, स्टेट बँकेचे ग्राहक एमकॅशद्वारे दाव्याची रक्कम हस्तांतरित करू शकतात. ही रक्कम कोणत्याही बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाऊ शकते.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया एमकॅश प्राप्तकर्त्यांना एसबीआय ग्राहकांनी ऑनलाइनएसबीआय किंवा स्टेट बँक कुठेही पाठवलेले पैसे दावा करण्याची परवानगी देते. या सेवेद्वारे, इंटरनेट बँकिंग असलेला कोणताही एसबीआय ग्राहक लाभार्थी म्हणून कोणालाही नोंदणी न करता केवळ प्राप्तकर्त्याचा मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आयडी वापरून पैसे हस्तांतरित करू शकतो. प्राप्तकर्त्याच्या वतीने कोणत्याही बँकेत खाते असलेले कोणीही स्टेट बँक mCASH मोबाइल अॅप किंवा OnlineSBI वर प्रदान केलेल्या mCASH लिंकद्वारे पैशाचा दावा करू शकते. लाभार्थीला एक सुरक्षित लिंक आणि 8-अंकी पासकोड असलेला एसएमएस किंवा ईमेल प्राप्त होईल, जो पाठवणाऱ्याच्या पद्धतीनुसार असेल.
mCash ग्राहक पैसे पाठवण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी SBI UPI वापरू शकतात. ‘BHIM SBI Pay’ (SBI चे UPI अॅप) हे एक पेमेंट सोल्यूशन आहे जे सर्व UPI सहभागी बँकांच्या खातेधारकांना त्यांच्या स्मार्टफोन वापरून पैसे पाठवण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यास, ऑनलाइन बिल पेमेंट करण्यास, रिचार्ज करण्यास आणि खरेदी करण्यास परवानगी देते.