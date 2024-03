एसबीएसपीच्या प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर यांची हत्या, हल्लेखोरांनी घरात घुसून चाकूनं भोसकलं

भाजपशासित उत्तर प्रदेशमध्ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीच्या (एसबीएसपी) महिला नेत्या आणि महिला शाखेच्या प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर (वय – 30) यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. अज्ञात हल्लेखोरांनी घरात घुसून त्यांना चाकूने भोसकल्याची माहिती मिळतेय. खलिलाबाद पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या डिघा गावांमध्ये ही खळबळजनक घटना घडली आहे. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी दिवसाढवळ्या ही घटना घडली असून अज्ञात हल्लेखोरांनी घरात घुसून नंदिनी राजभर यांच्या चाकूने सपासप वार केले आणि फरार झाले. या हल्ल्यात नंदिनी यांचा जागीच मृत्यू झाला. घरात रक्ताच्या थारोळ्यात त्यांचा मृतदेह आढळला असून या हत्याकांडाची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

पोलिसांनी पंचनामा करून नंदिनी यांचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. यावेळी स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार राडा झाला. गावकऱ्यांनी वीट-दगड हाती घेत पोलिसांना मृतदेह घेऊन जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. अखेर जिल्हा पोलीस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता आणि एसबीएसपीच्या वरिष्ठ नेत्यांना मध्यस्थी करावी लागली. या घटनेमुळे परिसरात मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून जमिनीच्या वादातून ही हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय.

दरम्यान, पोलीस महानिरीक्षक राम कृष्ण भारद्वाज यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, नंदिनी नावाच्या महिलेची चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली आहे. तपास सुरू आहे. हे प्रकरण जमिनीच्या वादातून घडल्याचा अंदाज आहे.

#WATCH | Sant Kabir Nagar, UP: SBSP leader and State General Secretary Nandini Rajbhar was stabbed to death.

IG Ram Krishna Bhardwaj says, “A woman named Nandini has been stabbed to death…Further investigation is underway… The matter is associated to a land dispute…”… pic.twitter.com/Gq5HlPpgzY

— ANI (@ANI) March 10, 2024